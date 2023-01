Marcos J. Lacruz: "Hablar de saturación fotovoltaica es de humor macabro"

Las empresas renovables valencianas miran con preocupación el calendario ante la llegada del 25 de enero. Ese día deben tener la respuesta ambiental de la Generalitat sobre sus proyectos para no perder cerca de 300 millones en avales. El bloqueo del Consell de los últimos años por los diferentes puntos de vista de PSPV y Compromís sobre las renovables ha puesto en peligro la viabilidad de esos proyectos. Marcos J. Lacruz advierte de que si la respuesta ambiental no llega a tiempo las empresas quebrarán.

¿Qué se juegan el 25 de enero?

Nos jugamos la supervivencia de la mayoría de las empresas valencianas que se dedican a las renovables. No superar el trámite ambiental el 25 de enero por el retraso de la Administración supone la pérdida del proyecto y de los avales que lo garantizan. Ninguna empresa valenciana podría soportar una ejecución de avales como la que está prevista.

¿Cuánto son los avales de media?

Los avales son de 40.000 euros por megavatio. Si tenemos en cuenta que un proyecto medio está en 10 megavatios y que las empresas han presentado en torno a dos o tres proyectos, hablamos en promedio de entre 800.000 euros y 1,2 millones de euros de avales de ejecución inmediata. El banco paga de forma inmediata a la Administración y al mismo tiempo se lo exige a la empresa. Estamos dándole tanta importancia porque supone la quiebra de las empresas.

¿Qué tamaño medio tienen esas empresas?

La mayoría de empresas que componen el tejido renovable valenciano son pymes. Me gustaría separar esto del argumentario interesado que dice que el sector está dominado por las cinco grandes energéticas. La mayoría de los proyectos presentados en la Comunitat Valenciana están sustentados por pymes.

¿Cuántos megaproyectos habrá en la C. Valenciana?

En la Comunitat Valenciana no van a salir adelante más de quince grandes proyectos.

¿Cómo el de Iberdrola para Volkswagen?

Correcto. De esos, tendrán permiso unos quince. Sin embargo, pequeños proyectos saldrán adelante 250 como mínimo. La Comunitat Valenciana es una tierra de proyectos medianos y pequeños por su morfología.

La Generalitat dice que ya está resuelto el bloqueo. Da la sensación de que en un mes se ha solucionado un problema enquistado durante 4 años.

Lo que se ha estado anunciando (el desbloqueo de 1.000 MW en la Conselleria de Territorio) es un éxito parcial. Se celebra que una conselleria ha liberado una serie de proyectos y han pasado al siguiente trámite. El partido final se juega el 25 de enero. No tenemos la tranquilidad de que todos los expedientes (que pasan por tres consellerias) estén resueltos a tiempo. Quedan muy pocos días y mucho por hacer.

¿Es normal lo que pasó con la Dirección General de Paisaje?

Lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana no es normal. Ha habido resoluciones de algunos estamentos, y no los voy a identificar, que no han obedecido a criterios técnicos. Eso es lo que nos preocupaba. Eran criterios de filosofía o de modelo energético. El debate energético es legítimo, pero se han presentado expedientes de buena fe y ahora hay consecuencias tan graves como la ejecución inmediata de avales. Esos proyectos no deberían sufrir las tensiones ideológicas porque son de empresas con personas detrás. Los debates que ha habido con cierto componente ideológico no deben producirse en el seno de una tramitación administrativa.

¿Por qué hay negacionismo o retardismo en las renovables?

Esto corresponde a la filosofía de luchar contra movimientos económicos que se cree que están dominados por grandes empresas. Sin embargo, la revolución renovable en la que estamos inmersos proviene de particulares y pequeñas y medianas empresas.

Compromís defiende que con el autoconsumo es suficiente. ¿Qué tanto por cien del problema eléctrico resuelve el autoconsumo?

El autoconsumo puede cubrir entre el 5 % y el 10 % de la energía que usamos. Eso con un planteamiento de máximos. No cubre más. Afirmar que con el autoconsumo basta no es decir la verdad. En ningún sitio del mundo se han reducido las renovables al autoconsumo. No tiene ningún sentido. Es un planteamiento reduccionista.

Las trabas que ha habido en Valencia a las renovables, ¿se han producido en otras partes de España?

En otras partes de España donde tienen zonas saturadas sí se han producido. Hay sitios en los que se han desarrollado varios parques como en Aragón con la eólica y notan cierto efecto de acumulación. Ahí puede tener sentido. Pero la Comunitat Valenciana es de las autonomías que menos parques renovables ha desarrollado. En el último año se han conectado 11 megavatios (el 0,2 % de toda España). Eso es una vergüenza. Hablar de saturación de fotovoltaica en la Comunitat Valenciana es tener un sentido del humor bastante macabro.

Una empresa como Volkswagen, ¿qué ahorro puede conseguir con las renovables en su gigafactoría?

En el último año hemos visto el precio de la energía a 0 y a 500 euros el megavatio hora. Ya no es solo el ahorro. Es la búsqueda de la estabilidad en el coste. Con los precios que tenemos hoy y que rondan los 100 euros el megavatio hora puede conseguir un ahorro del 40 %. Si sube a 500 euros, muchísimo más. Lo que están buscando las empresas es la predecibilidad de costes. Con la variedad actual del precio energético, que puede ser 500 o cero, es imposible hacer un planteamiento industrial.

Vamos, que no lo hacen porque sean ecologistas.

Las renovables vinieron primero por el factor ecológico, luego por el económico y ahora por el estratégico. Lo hacen por competitividad y ahí es donde España y la Comunitat Valenciana tienen mucho que decir en Europa. ¿Por qué una empresa alemana viene a Valencia? Lo hace porque puede ahorrarse muchísimo en sus costes energéticos. Ahora mismo, con el sol somos como en su día Arabia Saudí con el petróleo. Hasta el punto de que la propia empresa (Volkswagen) decía que no se instalaba en la C. Valenciana sin la planta de autoconsumo fotovoltaica. El factor renovable es clave para atraer inversión.