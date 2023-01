Pioneros valencianos de una Europa unida

«Tanto en el terreno económico como en el terreno político, Europa tiende fatalmente hacia nuevos conflictos armados, si no se inicia una sincera cooperación económica y política». Tal profética sentencia está integrada en el documento que el Ateneo Mercantil de València envió el 10 de enero de 1931 -esta semana hizo 92 años- al entonces ministro de Estado de la monarquía de Alfonso XIII, el duque de Alba, recientemente nombrado representante de España en el Comité de Estudios para la Unión Europea impulsado por la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU.

Hacía menos de un año que el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Aristide Briand, había propuesto ante dicho organismo internacional, el 30 de mayo de 1930, en concreto, la creación de una Europa unida de carácter federal. En septiembre de ese año, la Sociedad de Naciones creó el citado comité de estudios, al que unos meses más tarde se sumó aquella España que se aproximaba a uno de los períodos más trágicos y vertiginosos de su Historia, no en vano en abril de 1931 cayó la monarquía y llegó la Segunda República.

Así que fue premonitoria la frase del Ateneo Mercantil. Dos años más tarde Hitler llegó al poder en Alemania, en 1936 se inició la Guerra Civil española y en el 39, la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta después de este último cataclismo que los europeos retomaron, esta vez poniendo toda la carne en el asador, el proyecto de unirse que hoy día se ha traducido en la UE, el mayor espacio de bienestar y democracia del planeta.

Firmado, entre otros, por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la Cámara de Comercio de València, el Colegio de Corredores de Comercio, la Cámara Oficial Agrícola, la Sociedad de Fabricantes de Alambres,la Asociación Naviera, la Unión de Viticultores de Levante o la Asociación de Exportadores de Patata, el documento del Ateneo Mercantil es un compendio de deseos y realidades, estas últimas referidas a una sociedad, la española, agraria y atrasada. Pobre, en suma.

La entidad presidida en aquel momento por Ricardo Samper, quien fue alcalde de València y, posteriormente, ya en la Segunda República, presidente del Consejo de Ministros durante unos meses del denominado Bienio Derechista en 1934, opinaba en el citado manifiesto que «vemos que Europa tiende naturalmente a la unidad y a la complementación de su variada producción agrícola e industrial» y citaba algunos hitos en esa vía como las conferencias de los estados agrícolas del este de Europa, los «acuerdos internacionales en la producción, en los mercados y en los precios», las concentraciones de empresas o la creación del Banco Internacional de Pagos.

Los firmantes del documento consideraban que, «si esa tendencia unificadora no encuentra cauces naturales, provocará nuevos conflictos armados» y se remitían a la inestable Europa surgida de la Primera Guerra Mundial y, más en concreto, al reparto territorial de estados consagrado en el Tratado de Versalles de 1919 que cerró en falso aquella conflagración. Dicho acuerdo «no tuvo éxito en la repartición de las nacionalidades en los nuevos estados» y «fuerza es concluir que esta situación de equilibrio político inestable europeo no puede resolverse por sí sola más que por conflictos armados, con resultados muy aleatorios».

El documento, al margen de consideraciones de geoestrategia, se detiene en los beneficios que la Unión Europea tendría para España, un país donde «más de los dos tercios de sus habitantes viven de la agricultura y tienen un tenor de vida bajo». «Nos es preciso -añade- salvar nuestras crisis órgánicas del aceite, del vino, del arroz y prevenir la de la naranja...y precisa hacerlo no solo en interés de nuestra agricultura, sino de nuestra industria, que precisa de la capacidad de consumo de la gran población agrícola».

Es «preciso facilitar el establecimiento de nuevas industrias y ello no puede obtenerse modernamente con solo la pequeña y pobre capacidad de consumo del pueblo español. Precisamos, por lo tanto, aumentar nuestros mercados europeos, mejorar nuestro tenor de vida e importar maquinaria y productos industriales para mejorar y ampliar nuestro utillaje. Es preciso establecer una amplia cooperación económica con Europa», concluye el texto. La UE actual, de la que España forma parte desde 1986, no empezó a forjarse hasta 1957 con el Tratado de Roma. Una demora de casi tres décadas. Un mundo, porque no evitó la masacre de 1939.

El Duque de Alba agradece al Ateneo Mercantil el documento de apoyo al proyecto.

Informe del Ateneo al Ministro de Estado.

Aristide Briand, ministro francés de Asuntos Exteriores y promotor del proyecto de unión europea de corte federal (iz.), el presidente del Ateneo Mercantil y futuro presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República, Ricardo Samper, y el Duque de Alba, ministro de Estado.