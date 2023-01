Los precios seguirán altos... cuando la inflación esté controlada

La inflación es una especie de política de hechos consumados. En un contexto determinado, como el actual, los precios suben de forma desorbitada, pero cuando la situación se normaliza no vuelven a su nivel anterior. Se mantienen en el nuevo y, eso sí, van absorbiendo los nuevos incrementos que marca el Índice de Precios al Consumo (IPC), que el Banco Central Europeo quiere por debajo del 2 % anual. Es lo que dice la Historia, que también constata la pérdida de poder adquisitivo que sufren los trabajadores, cuyos salarios no crecen en la misma magnitud. Tal como está sucediendo ahora. La consecuencia es la pérdida de poder adquisitivo.

Así lo corrobora el catedrático emérito de Historia de la Economía, Jordi Palafox, para quien solo un fenómeno de deflación, raro y generalmente coincidente con períodos de crisis, podría provocar una bajada de los precios de productos y servicios. La inflación rozó en España este verano el 11 %, es decir que los precios, de media, se habían elevado en ese porcentaje en el último año, un dato desconocido en mucho tiempo, aunque con el paso de los meses se fue moderando y terminó el ejercicio en el 5,7 %.

Un euro

Si un café, por poner un ejemplo, costaba un euro antes de este período de desbocada inflación y durante el mismo el dueño del bar en cuestión lo ha subido a un euro y medio, lo más probable es que esta última cantidad se mantenga en el tiempo una vez que se acabe este período, siempre y cuando, claro está, las leyes de la oferta y la demanda no obliguen al propietario del establecimiento a aplicar una reducción por una eventual pérdida de clientela o una política comercial propia.

En consecuencia, en ese futuro de vuelta a una inflación controlada que las autoridades políticas y económicas auguran que está más cerca que lejos, el ciudadano tendrá que afrontar un gasto suplementario permanente en la mayoría de los casos que no se habría producido si la ruptura en las cadenas de valor por la covid o la guerra de Ucrania no hubieran disparado la inflación en todo Occidente.

Si los salarios hubieran subido al mismo nivel que los precios, todo estaría acorde. Pero no es el caso, porque las remuneraciones en España de media se han elevado el 2,8 % y un 2,3 % en la Comunitat Valenciana. Palafox afirma que, en «la historia,el fenómeno de la recuperación del nivel de vida tras un alza de los precios no se ha conseguido con carácter general vía salarios de la mayoría de los empleos preexistentes. Otra cosa es que las nuevas ocupaciones, como pasa ahora con los ingenieros en tecnología, tengan salarios más altos». El historiador apunta una variable: el poder de mercado de las empresas. Es decir, la capacidad que tienen para subir los precios por encima de sus costos marginales de manera rentable y apunta a un estudio del economista Jan Eeckhout, de la Universitat Pompeu Fabra, cuyo trabajo de estudio se centró en la etapa de 1950 a 2014 en Estados Unidos, con una conclusión: «Ganan las empresas (las que tienen este poder) y sus accionistas y pierden los salarios».

La secretaria general de CC OO-PV, Ana García, viene a corroborarlo: «La inflación no baja todo lo que debiera por los beneficios empresariales, que han crecido un 52 % en los tres primeros trimestres de 2022. Es decir, 21.000 millones más que en 2019». «Si los salarios no suben tanto y las empresas ganan más, a qué espera la patronal para sentarse a negociar un pacto de rentas que contemple un sacrificio equitativo, o sea que repartan más dinero entre los trabajadores», se pregunta.

El director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos, quien comparte la tesis de que «los precios previos no volverán, a no ser que se produzca un fenómeno de deflación» -muy dañino, entre otros motivos, porque la expectativa de unos precios constantemente a la baja posterga el consumo y la inversión- tercia en el debate. En su opinión, «hemos perdido capacidad adquisitiva y no la vamos a recuperar, pero es necesario para mejorar la competitividad».

Pensiones

Las importaciones, como el petróleo, «se han encarecido y hemos de pagarlas entre todos», de igual forma que si los precios suben mucho las exportaciones quedarán dañadas. En su opinión, «los salarios deben crecer menos que la inflación y los márgenes empresariales también deben bajar. De ahí la necesidad de un pacto de rentas, porque si los sueldos suben igual que la inflación el trabajador no pierde, pero el empresario deberá elevar los precios y la inflación se cronificará». Este economista, en consecuencia, afea al Gobierno que haya subido un 8,5 % las pensiones de los jubilados, porque cree que este colectivo «también tendría que hacer un esfuerzo».