Las comunidades del Noroeste han exhibido este viernes en Santiago de Compostela músculo político, institucional y empresarial para reclamar al Gobierno central un impulso al Corredor Atlántico, una red ferroviaria de transporte de mercancías que permitirá conectar la fachada atlántica de Europa. Al frente de este movilización que reúne a unos mil representantes el mundo político, cívico y económico estarán el presidente de Galicia, Alfonso Rueda; de Asturias, Adrián Barbón; y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ya mantuvieron previamente un encuentro informal en la capital gallega, dado que el acto conjunto se inició a las diez de la mañana en el Palacio de Congresos.

Los tres presidentes, dos del PP y uno del PSOE, han rubricado una declaración institucional para reivindicar “sí o sí”, como ha destacado Rueda, la construcción del Corredor Atlántico. “Para que en el Noroeste peninsular se haga lo que se lleva tiempo haciendo en otros lugares de España”, ha dicho en referencia al empuje decidido que el Gobierno da al Corredor Mediterráneo. “Esta infraestructura es vital y el Gobierno debe verlo”, ha añadido.

Durante su intervención, el presidente de la Xunta de Galicia reivindicó la unidad política para defender el Corredor Atlántico, "la unidad es la fuerza para decir que no queremos prebendas, sino igualdad de condiciones. [...] El Noroeste no nos resignamos a ser periferia".

Pegado a la actualidad, Rueda ha destacado el primer éxito de la cumbre "que ya ha logrado el nombramiento del comisionado para el Corredor".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco exigió que "el corredor del Noroeste tenga el mismo trato que el del Mediterráneo" al ser una infraestructura para "la cohesión territorial y económica".

Desde el Principado de Asturias, Adrián Barbón, traía un mensaje claro: "Alzaré la voz ante quien sea para defender lo que creo justo para Asturias". El presidente también insistió en que la desigualdad en estos momentos "se mide entre este y oeste".

El presidente de la Xunta ha argumentado que él no va a caer en la “insolidaridad” observada en los impulsores del Corredor Mediterráneo: “Lo que no vamos a admitir es que para que en otros sitios se haga más rápido aquí no se haga”.

Esto se tendría que traducir, ha insistido, en un listado de asignaciones presupuestarias, en un plan director y en “un comisionado”, es decir, un representante del Noroeste en aquellos foros donde se tomen las decisiones sobre las infraestructuras del Corredor Atlántico.

También ha subrayado la relevancia que tiene que un evento de estas características, con representantes de dos colores políticos, se pueda celebrar en “un año electoral”. Este hecho demuestra para Rueda que el interés para impulsar el Corredor Noroeste es primordial y prioritario para las tres regiones.

Rueda ha pedido al Ejecutivo que tenga “voluntad de equilibrio territorial” y que sea “igual de receptivo” con el noroeste que con “otras zonas”.

"Ferrocarril e dinamismo empresarial"

La primera mesa de la jornada ha reunido a los presidentes de las confederaciones de empresarios de Castilla y León, Asturias y Galicia, Santiago Aparicio, María Calvo y Juan Manuel Vieites, respectivamente.

Durante su turno, Aparicio insistió en que "tenemos que pedir el mismo trato y la equiparación con el Mediterráneo". María Calvo, por su parte, puso el foco en que "nos estamos jugando nuestro futuro y optar a nuevos mercados en igualdad que otros territorios".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites ha subrayado que "es preciso ponerse a trabajar ya y es fundamental la conexión con el norte de Portugal".

Diego Pedrero, presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas de España, de su lado , ha señalado las "desafortunadas declaraciones" del lobby del Mediterráneo ha "que al sector ferroviario nos parece lamentable".

Jesús Vázquez Almuiña, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo se mostró contundente: "Vigo sigue hipotecado porque no está contemplada la conexión con la terminal de Bouzas". Desde A Coruña, Martín Fernández Prado añadió una variable más: "los puertos tenemos mucho que aportar en el desarrollo medioambiental".

El presidente de la Asociación de Entidades Gestoras de Enclaves Logísticos, Fernando Pérez centró su intervención en la idea de que "el ferrocarril funcionará si le interesa a la carretera usar el transporte por tren. Eso es así".

El punto de vista del presidente del Puerto de Avilés, Santiago Rodríguez, señala al futuro, "aunque ahora no sea fundamental necesitaremos estar conectados a esta red ferroviaria". Su homólogo en Gijón, Laureano Lourido, reforzó la necesidad del corredor "para usar el mismo lenguaje que nuestros compañeros europeos".