Solo uno de cada once trabajadores valencianos emplea el teletrabajo a diario

Uno de cada once. Ese es el balance de trabajadores valencianos entre 18 y 65 años -en concreto, un 9,4 %- que afirma utilizar el teletrabajo a diario, mientras que el 63 % asegura que no lo ha utilizado nunca. Además, en el caso de aquellos que sí que han podido optar por esta modalidad laboral, hasta un 80 % ha tenido que hacerlo a costa de su propio bolsillo, teniendo que emplear en su mayoría su propio ordenador, mesa o silla de trabajo, así como pagar sin aportación de la compañía gastos corrientes como la luz. Son algunos de las conclusiones dadas a conocer esta mañana en el informe 'El teletrabajo en la Comunitat Valenciana' presentado en la dirección general de Labora -por su responsable, Enric Nomdedéu- y dirigido por el profesor de Derecho del Trabajo de la UV, Adrián Todolí, y el catedrático de Psicología Social, José María Peiró.

No es el único dato, sin embargo, que apunta a una ineficacia a la hora de haber consolidado el teletrabajo. No en vano, una gran mayoría de las personas que emplean este formato laboral (72,2%) manifiestan no haber recibido ningún tipo de formación por parte de la empresa para el teletrabajo, a lo que se suma que dos tercios de los teletrabajadores no han firmado ni siquiera algún tipo de acuerdo para proceder a esta situación. Del mismo modo, tampoco se han evaluado las consecuencias que tiene este para la salud. Según el informe, "casi el 60% determina que su empresa no cuenta con un protocolo para permitir la desconexión digital" (el 56,2% recibe correos fuera de su jornada laboral y más de un tercio del total, llamadas telefónicas) y un 62,7% destaca que su empresa "no ha realizado una correcta evaluación de los riesgos laborales inherentes al teletrabajo".

Trabajo en plataformas, al alza

Por otro lado, también se ha presentado el informe "El teletrabajo en las plataformas digitales en la Comunitat Valenciana", un estudio en el que se destaca que respecto a 2021, este tipo de empleos se han incrementado un 10,6 % y ya representan un 13,28 % del total de trabajadores en la autonomía. Su perfil es mayoritariamente menor de 36 años, con estudios de nivel alto y que utiliza este tipo de trabajos como un complemento a su actividad laboral principal.

No obstante, llama la atención que uno de cada cuatro realiza ocho horas o más diarias y que casi la mitad de los encuestados percibe menos de 8 euros por hora. Al respecto, la mala remuneración se encuentra especialmente en el sector del transporte, donde tres de cada cuatro encuestados se encuentra por debajo del SMI. Pese a ello, en los primeros puestos por sectores de esos trabajadores en plataformas se encuentran el 'Trabajo multimedia/creativo online' (18,4 %), 'Administración' (15,4 %) y 'Ventas online' (10,6 %), muy alejados del 'Transporte y servicios de entrega' -que engloba la entrega de comida de Glovo o Uber- que únicamente representa el 4,6 % del total.

En cuanto al tipo de empleados, las contrataciones realizadas por las propias empresas han pasado de un 23,2% en 2021 al 35,1% en 2022, mostrando un mayor nivel de regularización laboral pese a que se estima que en la Comunitat Valenciana hay todavía más de 50.000 falsos autónomos con picos excepcionales que rocen los 100.000. Sin embargo, el informe alerta que un 33,8 % de los trabajadores de plataformas podría encontrarse en situación “irregular” o sumergida, ya que administrativamente su situación no les permite facturar.