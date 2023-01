El euríbor cierra enero por encima del 3,33 %

El euríbor ha cerrado el primer mes de este 2023 en el 3,337%, lo que supone un alza de 3,8 puntos porcentuales respecto a enero de 2022. Una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% más euríbor sufrirá un aumento de su cuota hipotecaria de alrededor de 294 euros. En términos absolutos, pasará de pagar unos 450 euros a unos 744 por mes, lo que equivale a un desembolso anual adicional de más de 3.500 euros. Con las mismas condiciones, una hipoteca de 300.000 euros de capital pendiente de amortizar y 30 años pendientes de pago tendría que asumir un encarecimiento mensual de 588 euros, lo que supone más de 7.000 euros al año adicionales, según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

No obstante, en realidad esa subida no es universal en el sentido de que no afecta a todos los que se han comprado una vivienda financiados por el banco: el tipo de interés aplicable debe ser variable y luego depende de la vida y condiciones del préstamo. Se ha de tener en cuenta que en los últimos años la banca ha promocionado las hipotecas a tipo fijo cuando el precio del dinero estaba en el cero por ciento. Tan es así que cuando el Banco Central Europeo (BCE) subió por primera vez los tipos en once años, en julio del año pasado, el 66 % de los contratos tenían un interés inamovible, según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

Nueva política

En octubre, ya habían bajado el 53,9 % coincidiendo con la nueva política bancaria de encarecerlos para obligar a los hipotecados a contratar a tipos variables. Es a este último colectivo al que afecta de manera especial la subida del euríbor, pero el grado también está en función de la longevidad del crédito y del tiempo que lleven abonándolo, dado que es al principio de vida del mismo cuando se paga la mayor parte de los intereses. Dicho de otra forma, una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros en el tramo final de su vida se encarecerá pero muy por debajo de los citados 294 euros anuales.