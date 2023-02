Como consecuencia de la subida de los tipos de interés y el fin de la política de elevada liquidez por parte del Banco Central Europeo, las entidades financieras ya se están volviendo a remunerar los depósitos de sus clientes y Caixa Popular es "la entidad que más está empezando a pagar", según ha asegurado esta mañana su director general, Rosendo Ortí, durante la presentación de resultados, que, después de impuestos, ascendieron a 18,3 millones de euros, con un crecimiento del 26 %. La cooperativa de crédito valenciana llega hasta el 1,75 % "en algunos casos", aunque fundamentalmente se trata de dinero procedente de otras entidades financieras. Ortí augura que "en cuatro meses esto va a ser la norma en el mercado".

El ejecutivo ha explicado que el plan estratégico de Caixa Popular para el período 2023-2025 contempla una previsión de ganancias de 85 millones de euros, a razón de 24 el primer ejercicio, 28 el segundo y 33 el tercero. La idea es abrir en cada uno de esos años dos oficinas, aunque en este 2023 serán tres: Bétera, Cullera y Mercavalencia, donde han sustituido a un competidor. No obstante, dos sucursales de Catarroja, "ya muy viejas" las vamos a unificar en una en un nuevo y céntrico local. Por tanto, la entidad cerrará el año con 78 y una plantilla que crecerá en unas doce personas tras terminar 2022 en 403, todos ellos socios de la cooperativa. "Tenemos cola de poblaciones que quieren que nos ubiquemos en ellas, pero la expansión la marca la cuenta de resultados", afirmó.

Semana de vacaciones

Además de compartir la propiedad de Caixa Popular, los trabajadores tienen otras ventajas para fomentar la concordia interna y el espíritu de adhesión al proyecto, según Ortí. Por ejemplo, en este 2023 van a tener una semana adicional de vacaciones, además de librar el día de sus respectivos cumpleaños. El salario subió un 3,5 % el año pasado, pero como la cuenta de resultados fue positiva y para compensarles por los efectos de la inflación, la entidad abonó una paga adicional de mil euros a cada empleado. Su director general aseguró que "el planteamiento para 2023 es el mismo".

Ortí, por otro lado, destacó que la cooperativa ha lanzado una hipoteca con cláusula techo de tipo de interés en el 4,75 %. Asimismo, detalló que la participación de empresas en el capital de Caixa Popular se sitúa en torno al 15 % del total. Unas cien mercantiles han inyectado en total 15 millones de euros. El año pasado el crecimiento estuvo en torno a los dos millones y medio. Las firmas no pueden invertir más allá de 250.000 euros para no acaparar mayorías que resten poder decisorio a los socios trabajadores. Ortí reiteró la voluntad de Caixa Popular de mantener su independencia en un sector que, por otra parte, no ha vuelto a los procesos de absorción que se produjeron durante la reestructuración financiera de la década pasada.

El director general afirmó también, en un contexto en que algunas entidades están suprimiendo las libretas de ahorros, que en Caixa Popular "ni se nos pasa por la cabeza".