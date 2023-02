Los turistas extranjeros dejan por primera vez más de 10.000 millones en la C. Valenciana en un año

Mirando los registros, nunca antes la Comunitat Valenciana había logrado cerrar un año superando la barrera de los 10.000 millones de gasto turístico únicamente contando a aquellos visitantes procedentes de fuera de las fronteras nacionales. O así era hasta que en 2022 se alcanzó el hito. La autonomía, según los datos dados a conocer en la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró en todo el año 10.101 millones de euros procedentes de bolsillos de visitantes foráneos, incrementándose así en un 131 % el dato del año anterior (4.372 millones de euros).

Asimismo, respecto al año prepandemia, se da la relevante circunstancia de que, pese a que no llegaron el mismo número de visitantes que en ese periodo, este gasto sí se encontró al alza, en concreto de un 5,73 % en relación a los 9.553 millones que se anotaron en ese 2019. La subida es inédita entre el resto de las principales autonomías turísticas de España, donde solo Baleares (+2,53 %) y Canarias (+3,54 %) lograron cerrar en cifras positivas respecto al balance de tres años antes. Además, si se coge la media nacional, en 2022 los turistas internacionales se dejaron en todo el sector turístico 87.061 millones de euros, un 5,28 % menos que los 91.911 millones de 2019.

En cuanto a su gasto medio por persona, el turista internacional se dejó en cada jornada de su viaje en la Comunitat -que de media ya roza los diez días de duración- 118 euros, diez más que antes de la pandemia. La cifra resulta todavía muy alejada de los 162 euros -siete más que en 2019- que de media se gastaron el pasado año estos viajeros en España. Eso sí, los viajes entre todas las autonomía de estos suelen ser de 7,5 días de media.

Inflación y más llegadas

La explicación tras esta realidad se encuentra, en primer lugar, en la inflación. No en vano, los precios se dispararon por encima del 6,2 % durante todo el ejercicio -teniendo su pico en julio y agosto (10,9 %), los dos meses más prolíficos para la actividad turística- mientras en 2019 esta no pasó del 1,4 %. Sin embargo, este impacto inflacionario fue muy similar en todo el territorio nacional durante 2022, por lo que si fuera la principal causa debería haber subido el gasto en una proporción similar, algo que no ha sucedido.

Ante esta circunstancia, para contextualizar este registro, hay que vislumbrar una segunda variante como fue la mayor recuperación turística internacional que se experimentó en la Comunitat Valenciana en comparación a otros territorios del país respecto a los registros de 2019. En concreto, según los datos dados a conocer también por el INE en su estadística de 'Movimientos turísticos en fronteras' (Frontur), el pasado ejercicio llegaron al territorio valenciano 8,6 millones de turistas foráneos, un 114 % más que en 2021 y tan solo un 9,74 % menos -volumen lastrado por la menor llegada de viajeros a comienzos de año a causa de las restricciones covid- que antes de la pandemia. En España, no obstante, esta caída respecto a 2019 fue todavía más acusada, llegando al 14,31 %, haciendo especialmente difícil poder alcanzar los registros prepandemia en cuanto al gasto.

Países Bajos, único mercado mejor que en 2019

Por mercados -un balance que el INE ofrece solo a nivel nacional y no segmentado por autonomías- solo Países Bajos -un país de origen que, por ejemplo, en la ciudad de València está teniendo un impulso considerable en los últimos años- ha mejorado sus registros respecto a antes de la pandemia. Si en 2019 vinieron 3,7 millones de neerlandeses a tierras valencianas, en 2022 fueron 3,9 millones. Por otro lado, respecto a 2021, es relevante para los intereses valencianos la mejora del 251,3 % que se registró en la atracción de turistas británicos, una circunstancia que, pese a no alcanzar todavía el balance prepandemia, colocó a este enclave como el de mayor crecimiento interanual entre las llegadas a España.