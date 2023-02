Prosiguen las colas de ahorradores para comprar Letras del Tesoro en busca de una mejor rentabilidad. Después de que ayer la web del Tesoro Público se paralizara de forma temporal, esta mañana había varias decenas de ciudadanos ante la sede del Banco de España en el centro de València con la intención de comprar este producto, en el que buscan mayor seguridad, sobre todo, al estar emitido por el Estado, pero también la mejor rentabilidad que ofrece gracias a la subida de los tipos de interés -el BCE los elevó al 3 % ayer- y que no encuentran en los depósitos bancarios.

La mayoría de personas que estaba hoy ante el Banco de España en la calle las Barcas era gente mayor que llevaban en torno a un hora de espera y que tenían previsto invertir entre 50.000 y 200.000 euros. En algunos casos, habían decidido acudir a la oficina valenciana tras ver las imágenes de las colas ante la sede central del Banco de España en Madrid.

Carmelo Gutiérrez, de 69 años, aseguró a este diario que acababa "de vender una vivienda y los bancos no me ofrecen nada rentable. Para tener el dinero parado en el banco, me quedo con el 3 % que ofrecen las Letras del Tesoro. Es la primera vez que lo hago”. Por su parte, Juan Francisco Candela (77 años) afirmaba que "he venido hoy porque es el último día que se puede hacer sin cita previa. Ayer vine y no había nadie, pero hoy se ha formado esta cola. Yo podía poner el dinero en otro sitio, pero ya se han dado casos como el del Banco Popular y no me quiero arriesgar”.