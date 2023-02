La gran banca dedice no remunerar los depósitos de sus clientes

Malas noticias para los ahorradores: no van a recibir remuneración por sus depósitos. Al menos en los grandes bancos, aunque es cierto que algunas entidades financieras de menor tamaño se escapan a esta norma, como es el caso de la valenciana Caixa Popular, que en algunos casos va a llegar al 1,75 %. Las principales firmas del país, consultadas ayer por este diario, se han manifestado en contra de esta medida, al menos por ahora, en sintonía con lo que han afirmado sus principales ejecutivos en las ruedas de prensa de presentación de resultados de las últimas semanas.

El contexto actual parecía propicio para remunerar depósitos si tenemos en cuenta que los tipos de interés han subido al 3 %, pero lo cierto es que las entidades financieras rebosan liquidez desde la política del Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra los efectos de la covid y, por tanto, no precisan obtener recursos de sus clientes. Al menos estos recursos. Fuentes de una de las grandes entidades del país, inciden en el hecho de que el sector "tiene liquidez hasta las orejas", así que no habrá guerra del pasivo a no ser que "el accionista principal de CaixaBank" dé una indicación al banco con sede en València. El Estado tiene el 17,65 % de la entidad.

Euríbor

Los grandes bancos consultados por este diario han sido inequívocos. En el Sabadell aseguran que no están remunerando depósitos, al igual que BBVA, y que su propósito en este momento es orientar al cliente hacia los fondos garantizados. La presidenta del Santander, Ana Botín, afirmó en la presentación de resultados que "en algún momento, vamos a remunerar el ahorro", pero añadió que, cuando el precio del dinero tenía tipos negativos, el BCE cobraba a los bancos, "pero nosotros no cobrábamos a los clientes minoristas en España, mientras que en muchos países sí les cobraban". No obstante, las entidades sí han trasladado de forma inmediata la subida del euríbor a las hipotecas y han empezado a encarecer los contratos a tipo fijo para que los clientes los formalicen a tipo variable, más rentables para los bancos.

En CaixaBank remiten a lo que dijo el pasado viernes su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, cuando fue preguntado al respecto: que el sector tenía exceso de liquidez y que "los depósitos se están empezando a remunerar en toda Europa, y ha pasado lo mismo en Estados Unidos, a medida que van subiendo los tipos. Normalmente, empieza con los grandes depósitos –corporativos e instituciones– y se va trasladando. Yo estoy convencido que en España vamos a ver un proceso similar". Gortázar añadió que ahora mismo los depósitos no son rentables y que el banco está ofreciendo fondos de inversión, singularmente los que están referenciados a la deuda del Tesoro.

Letras del Tesoro

De hecho, las colas de ahorradores en la sede central y las autonómicas, como la de València, del Banco de España en los últimos días para comprar Letras del Tesoro obedece a que estas últimas ofrecen una rentabilidad cercana al 3 %, a un mundo de distancia de los depósitos.