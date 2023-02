Amazon ha ofrecido recolocar a 190 trabajadores de Martorelles en otras plantas de la multinacional ubicadas en la provincia de Barcelona. Representan alrededor del 20% de la plantilla de 800 empleados que están pendientes de definir su futuro, una vez el almacén logístico eche el cierre, tal como anunció la corporación hace un mes. Una cifra "absolutamente insuficiente" a ojos de los sindicatos, que amenazan con hacer indefinida la huelga si no se aumentan las reubicaciones y se mejoran las indemnizaciones para quien no quede cubierto.

Las negociaciones entre la dirección de Amazon en Martorelles y sus trabajadores enfilan la recta final. Este domingo finaliza formalmente el periodo legal de consultas, si bien ambas partes se han citado para el próximo martes para una nueva reunión, en la que los sindicatos confían en acercar posturas para un cierre acordado de la planta.

De momento las conversaciones, según la versión del comité de empresa, están encalladas y no perciben voluntad de acercamiento por parte de Amazon, que ha puesto encima de la mesa cuantías prácticamente limitadas a los mínimos legales. Según han explicado este jueves representantes de los trabajadores que han ido al Parlament de Catalunya para entrevistarse con distintos grupos políticos, Amazon les ofrece recolocar a 152 mozos de almacén en el centro de El Prat de Llobregat, con contrato de jornada completa, más otros 30 con contrato fijo discontinuo. A estos cabría sumar otros seis puestos para mandos intermedios.

Los sindicatos denuncian que Amazon no se mueve y para presionarle han presentado este mismo jueves seis denuncias ante Inspección de Trabajo por supuestos incumplimientos de los protocolos de prevención de riesgos laborales. También afirman que la dirección les está presionando solicitando la intervención policial para disolver los piquetes informativos que están apostados durante el día en las puertas del almacén.

Amazon reclama policías contra los manifestantes

El alcalde de Martorelles, Marc Candela, confirma que el miércoles pasado recibió una llamada de un responsable de Amazon para reclamarle que enviará agentes y despejara las manifestaciones de trabajadores. El máximo responsable del consistorio explica que su respuesta fue él no es responsable de las competencias de seguridad, que corresponden a la Generalitat de Catalunya, y que si los manifestantes no estaban realizando ninguna ilegalidad no había motivo alguno para disolverlos.

Amazon ya presionó al consistorio de Martorelles para recibir tratos de favor para su instalación, así como para su expansión vía permisos municipales, según adelantó El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

El próximo martes está prevista la que será la sexta reunión entre la dirección de la multinacional y los trabajadores. Tendrá lugar en la sede del Departament de Treball -que ejercerá de mediador- del número dos de la calle Albareda, de Barcelona. Mismo escenario en el que se celebraron las primeras mediaciones de otros gran conflicto laboral reciente: el cierre de Nissan. Entonces se negociaba la liquidación de 2.500 empleos, hoy son 800 puestos de trabajo.

2,5 millones de euros al año de alquiler

Los sindicatos reclaman más reubicaciones. "Que pongan encima de la mesa de verdad los puestos de trabajo que tienen disponibles en Barcelona", han reclamado este jueves desde el comité. Y mejores indemnizaciones para aquellos que están cubiertos por las mismas, pues ahora mismo la corporación ofrece 23 días por año trabajado, cuando el mínimo legal está en 20 días. Y es que el traslado a Zaragoza o Far d'Empordà no es una opción para la mayoría, sumado a que el sueldo que percibirían allí sería de entre 600 y 700 euros menos al mes.

Otra carta que está pendiente de jugarse en la partida negociadora es cuándo Amazon abandonará los terrenos de Martorelles. En 2017, cuando se instaló, firmó un alquiler a 10 años con la empresa Segro -propietaria de los terrenos-, a cuenta de 2,5 millones de euros de arrendamiento por año, según explican fuentes conocedoras de la operación. Es decir, la multinacional debe resolver también este punto con su arrendador antes de dejar el terreno libre para que su futuro posible sucesor negocie el recambio.