El tardeo dispara su importancia en la recuperación del ocio nocturno valenciano

Si un sector vivió en sus propias carnes el impacto de las restricciones de la covid-19 en los peores momentos de la pandemia ese fue el del ocio nocturno. Fueron los últimos en abrir sus puertas cuando lo peor del virus quedó atrás y, por ello, también uno de los que más ha sufrido para retornar tras el golpe. Con ese escenario, lograr recuperar en sus negocios una normalidad completa ha acabado siendo un reto, prueba que parece estar cada vez más superada gracias al impulso de un modelo que gana enteros en la Comunitat Valenciana: el del tardeo.

Es un ocio que, poco a poco, se expande. En palabras de Víctor Pérez, presidente de la Federación Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana (Fotur), normalmente el perfil de este cliente es "más mayor" en edad que en el caso del nocturno, que "sale a comer, se toma una copa después y alarga y luego se va a casa". Son un tipo de planes cuyo impacto, no en vano, ya se nota en las arcas de unos establecimientos en muchas ocasiones aún mermados. "Locales que antes abrían solo por la noche ahora también abren por la tarde y eso les ayuda a pagar la luz, la plantilla o el alquiler", resalta.

Contabilizar el impacto real del mismo en todo el sector no está aún cifrado, aunque el presidente de Fotur tiene claro que este supone ya "una cuota grande". Lo muestra también que las marcas de algunos refrescos o cócteles "ya hacen referencia al tardeo en sus anuncios" e incluso "enfocan campañas en él". Un papel al alza que muestra para Pérez que "da igual si es de tarde o de noche, el ocio es ocio igual".

Buen final de 2022

El impulso del tardeo se da tras un 2022 que Víctor Pérez percibe como un "año de la recuperación" con matices. No en vano, según explica, "ha sido positivo especialmente en la campaña navideña, con una Nochevieja y una Nochebuena que han sido fuertes porque caían en fin de semana y estaba la euforia de la gente que quería salir tras la pandemia". Sin embargo, insiste en que no se pueden "tirar las campanas al vuelo". "Estamos con precios de hace cinco años y, mientras nos han subido los costes, desde el hielo hasta la luz y cualquier otro producto", remarca antes de apuntar que pese a que los "más atrevidos sí que han apostado por subir precios, la mayoría no se atreven aún a tocar las tarifas".

De momento, de cara a los próximos meses, el dirigente de Fotur destaca que ve que el público "tiene ganas", aunque todavía es "un poco pronto" para saber qué tendencia seguirá este 2023 porque "enero siempre es un mes malo hasta que llega San Valentín y Carnavales, que empezamos a despegar". En este sentido, Pérez enfatiza que las "intenciones del usuario son buenas, pero otra cosa es la economía, el bolsillo. Tiene que haber una media, que la mejora no sea un efecto champán", sino que se vuelva "a una situación normalizada, estabilizándose los precios y el consumo conforme a la situación actual".