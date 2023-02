José Rodríguez de Arellano: "Creemos que el precio del combustible no bajará al nivel preguerra"

Plenoil viene de triplicar facturación en época de altos precios. ¿Es un crecimiento que se puede sostener a largo plazo?

La facturación, donde hemos pasado de 325 a 970 millones, no es tan relevante porque ahí influye también el mayor precio del combustible. El dato que es importante es el de litros vendidos, donde hemos pasado de 325 millones a 692. Desde 2018 hemos ido doblándolos año a año y, para 2023, nuestra previsión es vender otro 50 % más, volver a aumentar entre 300 y 400 millones de litros y superar los 1.000 millones. Creemos que este es un crecimiento sostenible en el medio plazo.

Llaman la atención, no obstante, sus precios bajos cuando el combustible se encuentra al alza.

En el combustible, lo más importante son los impuestos, que son una parte muy notable del coste y, en función de cómo se comporten, el combustible va a subir más o menos. El año pasado hubo una subida muy fuerte y nosotros incrementamos los precios menos que el resto, porque nuestra política es estar como mínimo diez céntimos por debajo de la competencia. Y hemos estructurado toda la empresa para poder tener esta diferencia.

¿De qué manera lo han hecho?

Vendemos solo Gasolina 95 y diésel y no montamos una tienda ni establecemos más cosas. Eso nos lleva a que nuestra estación de servicio ocupe menos metros. Tampoco compramos las gasolineras, alquilamos el suelo y construimos encima, entonces tenemos también unos costes menores porque, con espacios más pequeños, hay menos coste eléctrico, menos inversión en obra, etc. Además, tenemos una estructura empresarial más achatada, sin doce niveles hasta el CEO, lo que supone tener menos gastos y permite cobrarle menos al cliente.

¿Qué diferencia existe en el margen de beneficio de una gasolinera suya y una tradicional?

Calculamos que una tradicional saca de beneficio un 8 % o un 10 % por litro. Nosotros este año hemos tenido un 2,5 %. Ganamos muy poquito y eso nos permite tener un resultado aceptable. En cambio, la tradicional vende menos que nosotros pero tiene porcentajes considerablemente más elevados de beneficio.

¿Es posible competir así con los gigantes del sector en España?

En este momento tenemos un 3% del mercado y creemos que tenemos una capacidad de crecimiento muy importante, porque el cliente se están dando cuenta de que, si tú le ofreces lo mismo, no hay razón para que algunos te lo vendan más caro. Además, tenemos personal las horas de más venta, de ocho de la mañana a nueve de la noche, atendiendo al cliente por si necesita que lo ayudemos. Por eso, si es más barato, no tengo que hacer cola en la caja porque yo mismo hago la operación y si tengo algún problema alguien me ayuda, pues lo normal es que se vaya cada vez más a las estaciones de servicio automáticas.

¿La Comunitat Valenciana tiene mercado para más estaciones automáticas como las de Plenoil?

En este momento tenemos 37 gasolineras y tenemos una previsión de abrir 10-12 por año, aunque posiblemente lo aceleremos. Hasta ahora alquilábamos el suelo y construíamos una gasolinera, pero ahora, además de esa fórmula, lo que hacemos es alquilar una gasolinera que ya estaba en funcionamiento. Eso nos va a permitir crecer sin necesidad de que aumente el número de estaciones, sustituyendo gasolineras que además son menos eficientes medioambientalmente porque tienen tecnología más antigua y transformándolas a nuestro modelo automático.

Llevamos más de un año de carburantes en valores altos. ¿Hay posibilidad de que bajen?

Hay dos problemas importantes. En Europa hay un gran número de refinerías que se han cerrado porque había una previsión de que iba a haber una menor demanda de combustible. Y eso ha hecho que haya menos producto refinado y que, quien tenga, lo venda más caro. Y luego otra razón es que el porcentaje de biocombustibles que debe tener la gasolina y el diésel es cada vez más alto. Y el biocombustible es un producto muy escaso y con precio superior al del Brent.

¿Entonces cree que se mantendrán los precios altos más tiempo?

Creemos que es muy difícil que bajen mientras no haya una bajada impositiva grande. En España al final no va a haber escasez al ser un país que tiene excedente de refino, pero en Europa, sí. Por eso, si hay falta de producto, creemos que es muy difícil que baje. A precios preguerra pensamos que no va a llegar.

Y, por otro lado, ¿volverá a subir el diésel en España con el veto a las importaciones desde Rusia?

Sí, creemos que subirá. Si no se puede importar producto refinado, con menos oferta y misma demanda, lo normal es que el precio suba, aunque es imposible saber cuánto.

El Gobierno obliga a instalar puntos de carga eléctrica en las estaciones que más litros vendan, lo que choca con su modelo. ¿Pueden acometer estas inversiones?

La ley obliga desde 2021 a hacerlo. Nosotros tenemos que ponerlos en unas 120 gasolineras y estamos pidiendo los permisos para instalarlos y cumplir con la normativa. Otra cosa es que ese punto de carga no tenga aún utilización, porque no hay casi demanda en este momento. Estamos montando unas instalaciones que se pierde dinero con ellas, pero que la ley nos obliga.

¿Entonces piensa que la llegada del coche eléctrico lastrará el negocio de todas las gasolineras?

Plenoil tiene un lema, que es que «vendemos energía al mejor precio para su vehículo». Ahora vendemos gasolina y diésel porque es lo que nos reclaman los clientes, pero, si nos piden dentro de unos años que quieren electricidad, se la venderemos. Si desean hidrógeno, también. La tecnología que requiera el cliente será la que tendremos. Al final, las gasolineras van a crecer en puntos eléctricos al ritmo de la demanda, porque nadie pone algo que no te reclaman ni deja de poner algo que sí te piden. Creemos que este mercado va a funcionar, pero mucho más despacio de lo que se piensa. Y nuestro objetivo será ser lo más eficientes también en el campo eléctrico.