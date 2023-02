Naturgy cierra 2022, un año marcado por la guerra de Ucrania y la crisis de precios de la energía, con un beneficio histórico de 1.649 millones de euros, un 35% más que en el año anterior y un 10% más que el anterior récord que data de 2015. La energética atribuye esta buena cifra al buen desempeño de las actividades liberalizadas "apoyadas en el escenario energético mundial y los elevados precios de las materias primas". Es el caso del precio del gas que, en el mercado holandés de referencia, llegó a situarse en el mes de agosto en 319 euros por megavatio-hora, cuando el precio habitual en años anteriores era de alrededor de 20 euros por megavatio-hora.

La empresa, que hace un año anunció su escisión en dos sociedades cotizadas, una liberalizada y otra regulada, bajo la denominación de proyecto Géminis, ha avanzado en sus resultados que este proyecto se ha "pospuesto sin que se pueda proporcionar visibilidad en relación a su calendario", pese a que confirma su "viabilidad y sentido estratégico". "Lo que ocurre es que las estrategias se tienen que implementar cuando deben porque todo el mundo estará de acuerdo en que en 2022 y 2023 está inmerso en una coyuntura y un entorno más complejo y previsible de la historia reciente. En medio de todo esto mantenemos un criterio de prudencia. Pero seguimos pensando que el carácter estratégico de Géminis es correcto", ha defendido el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

No obstante, para "facilitar la comprensión de la evolución de estos segmentos en el contexto del proyecto" la compañía ha dividido sus resultados en actividades reguladas y liberalizadas siguiendo precisamente la estructura que resultaría de la ejecución de Géminis. En este sentido, de los 4.954 millones de euros (un 40% más que en 2021) de beneficio bruto de explotación (Ebitda), la parte regulada (que denomina 'redes') supondría 2.475 millones de euros, tras un incremento del 8,7% por los menores gastos operativos en España tras la finalización del plan de reestructuración del 2021 y, en Latinoamérica por la actualización de tarifas, y la liberalizada (que denomina como 'mercados') supondría 2.574 millones de euros, tras un alza del 86,3% superior al de 2021, fundamentalmente por el crecimiento del área de comercialización y gestión de la energía.

Por otra parte, Naturgy redujo su deuda neta hasta los 12.070 millones de euros, apoyada en la generación de caja, la gestión del capital circulante y la evolución del tipo de cambio. En cuanto a la retribución al accionista, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General un dividendo complementario de 0,50 euros por acción, que se suma al primer y segundo dividendo a cuenta de 2022, de 0,30 euros y 0,40 euros por acción respectivamente, pagados en efectivo durante el ejercicio. Así, la retribución total al accionista a cargo de los resultados de 2022 será de 1,2 euros por acción.

Impuesto energéticas

Naturgy calcula un impacto de 300 millones de euros en sus cuentas por el impuesto del 1,2% sobre las ventas en España liberalizadas en cada uno de los años de su implementación. Reynés, ha defendido durante la presentación de los resultados a los medios de comunicación que los buenos resultados no se corresponden solo a la coyuntura energía en España "sino de forma internacional y empezando por el trading de gas". "No soy quien para decir si un impuesto es justificado o no, pero no creo que seamos el único sector con unos resultados mejores que los de 2021 porque 2021 no fue todavía un buen año y, por tanto, no es un año típico para ser comparado", ha añadido Reynés. En total las ventas netas del grupo durante el ejercicio han ascendido a 33.965 millones de euros, un 53,4% por encima de las de 2021, "principalmente como consecuencia de los mayores precios energéticos en el periodo". No ha querido desvelar el presidente de la energética si recurrirá el impuesto en los tribunales una vez pagado.

Solo resultados semestrales

La compañía dejará de ofrecer resultados trimestrales para limitar la publicación de cuentas a nivel semestral, como obliga la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según ha avanzado Reynés, que ha enmarcado para evitar "confundir al mercado sobre tendencias de inversión y rentabilidad". "Somos una compañía industrial que invierte y piensa a largo plazo y no quiere estar sometida a vaivenes a la coyuntura.", ha defendido Reynes, que ha explicado que esta decisión se ha tomado por unanimidad del Consejo de Administración de la compañía. De cara a 2023, Naturgy prevé un Ebitda "por encima o como mínimo al nivel de 2022".