Los mercados han dejado en enero una estela llena de contradicciones. Para empezar, el Fondo Monetario Internacional, después de un año lleno de malos augurios, alejó las perspectivas de una recesión global elevando por primera vez en los últimos doce meses sus predicciones de crecimiento para 2023. Al mismo tiempo, hemos visto que la inflación sigue en niveles altos en la eurozona, lo que nos ayuda a entender que el BCE pueda subir los tipos en otros 125 puntos básicos antes de junio o que nuestra comunidad solo haya sido capaz de ‘crecer’ un cero por ciento en el último trimestre del año pasado.

Es evidente que el contexto es convulso. Donde ayer nos aseguraban que se aproximaban la recesión y el rechinar de dientes, hoy nos matizan que no habrá ni lo uno ni lo otro pero que eso no significa que los precios no avancen al galope o que las hipotecas no vayan a encarecerse. En consecuencia, la confusión en las decisiones financieras a corto plazo cada vez es mayor, porque el escenario cambia continuamente y nos lanza señales contradictorias.

¿Qué debemos hacer entonces? Lo principal es mantener la calma y comprender que necesitamos diseñar, con la ayuda de asesores financieros expertos, un plan a largo plazo que no haga depender la financiación de los estudios de los niños o de una jubilación agradable de los bandazos de la penúltima noticia económica. En segundo lugar, es muy importante evitar que nuestro patrimonio siga siendo como una pirámide o triángulo invertido. Me explico. Aproximadamente el 40% del ahorro de los españoles está en activos en liquidez y depósitos, engordando la parte superior del triángulo y convirtiéndolo en una especie de champiñón. Puede ser por desconocimiento, una mala experiencia o, simplemente, por falta de asesoramiento financiero.

Debemos lograr ensanchar la base del triángulo con inversiones dedicadas a las principales metas de medio y largo plazo. Los profesionales de las finanzas entendemos que ese nuevo equilibrio entre el ahorro y la inversión debe formar parte de un plan a largo plazo que el cliente diseñe con su asesor financiero y que identifique sus principales objetivos financieros y los pasos para alcanzarlos. ¡No podemos dejar que nuestras vidas sigan dependiendo del último precio del petróleo!