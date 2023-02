El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, aprovechó su intervención durante la ceremonia de entrega de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana para subrayar la importancia de "la persistencia y rigor", dos valores que, según el president, son "fundamentales para la sociedad y que estos finalistas tienen muy integrados desde muy jóvenes".

Ximo Puig destacó que emprender nuevos proyectos "no es fácil y que nunca va a serlo, pero hace diez años lo era todavía menos".

Además, puso especial énfasis en resaltar que "el futuro no está escrito" y que no hay que asumir que esta generación va a vivir peor que sus padres. "Si todos los jóvenes tienen vuestra percepción, eso no va a pasar". En este sentido, aseguró que "entre todos, vamos a generar un entorno favorable".

Por otro lado, el president de la Generalitat Valenciana reivindicó la formación como un elemento clave para mejorar el potencial de la Comunitat Valenciana. "Tenemos una baja productividad y la única forma de mejorarla es a través de la formación y la innovación, que sale de todos estos proyectos".

Por último, Ximo Puig agradeció la participación de todos los jóvenes valencianos que presentaron su candidatura a la décima edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana. "Estamos mejor que hace diez años, pero peor que dentro de diez años"