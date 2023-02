El vicealcalde de València, Sergi Campillo (Compromís), ha reiterado el compromiso del ayuntamiento de la ciudad con la ampliación de la Marina de Empresas en el puerto y ha arremetido contra los socialistas catalanes en el consistorio de la Ciudad Condal por la propuesta al dueño de Mercadona, Juan Roig, para que invierta en aquella ciudad ante los problemas para hacerlo aquí.

"Fue el alcalde Joan Ribó el que impulsó esta inversión y tenemos un compromiso inequívoco con ella. Lamento el intento del que fue primer teniente de alcalde de Barcelona, del partido socialista, que cuando sabe que la ciudad de València ha acordado con Lanzadera esta inversión en La Marina, haga una contrapropuesta", ha asegurado esta mañana Campillo tras la reunión de la Junta de Gobierno municipal. "Nos parece una jugada fea, no es la manera de colaborar entre ciudades ni el mejor de los movimientos. Somos muy respetuosos con las iniciativas empresariales de estas ciudades y no hacemos estas maniobras de regate corto par intentar quitarnos inversiones". El actual candidato socialista a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, renunció recientemente al cargo para dedicarse en exclusiva a la campaña electoral.

Visita

El Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido a Lanzadera y Marina de Empresas (de la que también forman parte la escuela de negocios Edem y el vehículo de inversión en startups Angels) condiciones ventajosas para que amplíe sus instalaciones en la Ciudad Condal, según informó ayer el conglomerado de promoción de emprendedores liderado por Roig. Javier Jiménez, director general de Lanzadera, visitó ayer por la mañana las principales zonas de emprendimiento e innovación de la capital catalana y diferentes responsables municipales le ofrecieron facilidades como concesiones a 25 años en espacios ya reformados sin necesidad de inversión previa.

Lanzadera aseguró que no contempla irse a Barcelona, pero recordó las dificultades que se están encontrando, por parte del Ayuntamiento de València, para crecer en la ciudad, singularmente por los problemas para poder usar el Tinglado 4 del puerto de València, en cuyas inmediaciones tiene su actual sede. «Tenemos la sensación de que no hay un interés fuerte del Ayuntamiento de València por hacer de la Marina un polo innovador y emprendedor potente», indicó en un comunicado. Fuentes de Marina de Empresas lamentaron: «El trámite se está retrasando y no se están cumpliendo los plazos anunciados por el alcalde por burocracia interna y en estos momentos no nos ofrecen lo que se prometió en julio (en número de metros cuadrados, posibilidad de adecuación del edificio a nuestras necesidades...)». De hecho, desde la entidad aseguran que el alcalde se comprometió a iniciar la obras el pasado diciembre y ya han transcurrido dos meses.

Resolución

Campillo ha asegurado hoy que "estoy convencido que Juan Roig apuesta por esta ciudad y sabe que estamos trabajando para resolver esta complejidad administrativa, para que en este tinglado se pueda llevar a cabo la ampliación. Hay una discrepancia únicamente urbanística, y es la concejalía de Urbanismo la que tiene resolver este tema. Una discrepancia entre el plan especial de La Marina que se aprobó en 2014 y el Catálogo de Protección del Ayuntamiento que se aprobó con posterioridad y esa discrepancia la tiene que resolver la concejala de Urbanismo, Sandra Gómez. En el próximo pleno va un paso más para la resolución de este problema."

Socialistas valencianos

Sin embargo, la vicealcaldesa de la ciudad y candidata socialista a la alcaldía, Sandra Gómez, ha hecho público acto seguido un comunicado en el que echa las culpas de lo sucedido a Compromís, bajo cuya responsabilidad está la gestión de Patrimonio. En la nota, los socialistas explican que "el origen del problema con Lanzadera se encuentra en la falta de profesionalidad de los gestores de la Marina y de la propia Alcaldía, quienes entregaron a los inversores una documentación completamente desfasada, lo que ha supuesto un perjuicio evidente en el desarrollo del proyecto".

En este sentido, añaden que, "independientemente del error nosotros ya estamos en contacto con los impulsores del proyecto para solucionarlo". Gómez achaca a los socialistas el éxito de la llegada de inversiones a València como las de Siemens, Hitachi, HP o Lufthansa a través de Invest In Valencia, una empresa creada junto a la Cámara de Comercio.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha anunciado que esta formación política llevará en el próximo pleno del ayuntamiento de València una moción para que se desbloquee de manera inmediata y se dé una solución de urgencia a la ampliación de las instalaciones de Marina de Empresas.