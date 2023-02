Roig baraja renunciar al Tinglado 4 del puerto para ampliar la Marina de Empresas

Ante la parálisis y el cambio de condiciones en el proyecto, el presidente de la Marina de Empresas y de Mercadona, Juan Roig, baraja renunciar a invertir en el Tinglado 4 del puerto de València para la ampliación de las instalaciones que acogen al conglomerado de emprendedores, que incluye la aceleradora Lanzadera, el instrumento de inversión Angels y la escuela de negocios Edem, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la entidad, que indicaron que se "trata de una posibilidad real" aunque "todavía no está decidido".

Roig sí tiene completamente claro que, en el caso de que se consumara la renuncia, la ampliación se llevaría a cabo en otro lugar de la ciudad de València, presumiblemente en el entorno del puerto, que es donde se encuentran las actuales instalaciones de la Marina de Empresas, que se han quedado pequeñas ante la elevada afluencia de emprendedores. Las citadas fuentes justifican en dos motivos esta eventual decisión: la urgencia de la operación y el cambio en las condiciones para ocupar el mencionado espacio. "Hay cosas que se nos dijo que se podrían hacer y por el camino se han caído, incluidos metros cuadrados de espacio".

Problema

El problema está en el seno del ayuntamiento de València y en las divergencias entre sus socios -Compromís y PSPV-, aunque ayer los principales responsables municipales de ambas formaciones políticas reiteraron su firme compromiso en despejar el camino para que la Marina de Empresas se ubique en dicho Tinglado, al tiempo que se tiraban las culpas mutuamente del bloqueo.

La salida en tromba de los políticos se produjo un día después de que el director de Lanzadera, Javier Jiménez, visitara Barcelona y obtuviera de los responsables municipales de la capital catalana una oferta firme para que la Marina de Empresas se extienda a aquella ciudad. Los responsables del consistorio catalán, liderado por los Comuns de Ada Colau y coaligados con los socialistas, ofrecieron concesiones a 25 años en espacios reformados y sin necesidad de inversión previa. Ayer mismo se sumó otra oferta, la del alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, quien propuso a Roig trasladarse a dicha ciudad "ante las dificultades de expandirse en València y el riesgo de que pueda salir de la Comunitat Valenciana en dirección a Barcelona".

Desde la Marina de Empresas reiteran que tal opción no está encima de la mesa, pero no esconden el descontento con la gestión del ayuntamiento de València. El alcalde Joan Ribó indicó ayer que, después del anuncio el pasado julio de que Marina de Empresas se ampliaría en el Tinglado 4, cuando comenzaron los trámites, el Ayuntamiento se encontró "una sorpresa muy desagradable": que había dos calificaciones distintas para los tinglados 2, 4 y 5 correspondientes a "los tiempos anteriores al gobierno" del Rialto, una de La Marina que permitía construir dentro y otra que indicaba que no se podía construir. "Son procedimientos muy lentos y que nosotros no nos los podemos saltar", lamentó, antes de añadir que Juan Roig "sabe perfectamente" que el ayuntamiento está interesado en darle la "máxima velocidad" al proyecto y de señalar a la concejalía de Urbanismo, dirigida por la socialista y vicealcaldesa, Sandra Gómez. En su opinión, este departamento debe subsanar esta situación, "ha cumplido los plazos" para ello y en el próximo pleno dará "un paso más en este sentido". Ribó se había comprometido a que las obras en dicho Tinglado se iniciarían el pasado mes de diciembre.

Respuesta de Gómez

Gómez, por su parte, señaló en dirección contraria: "No puede ser que todo se atasque en La Marina y que todo sea un problema en La Marina". "Lo digo abiertamente porque lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo de forma transparente: lo que tiene que haber es un cambio de modelo y funcionamiento de gestión de La Marina", concluyó. Y es que el Consorcio de la Marina se considera que forma parte del área de control de Compromís en el consistorio. "No es lógico que una inversión tan importante como la ampliación de Lanzadera se haya tenido que rediseñar en sus plazos porque ha habido una mala planificaron de la instalación por parte de la gestión de La Marina", añadió el también socialista Borja Sanjuán.

Por su parte, el vicealcalde de Compromís Sergi Campillo, lamentó que es una "jugada fea" el "intento por parte del que fue primer teniente de alcalde del PSOE en Barcelona", Jaume Collboni, de ofrecerse a acoger las instalaciones "cuando sabe que la ciudad de València ha ofrecido y ha acordado con Lanzadera esta ampliación". "Que se haga esta contrapropuesta pues nos parece cuanto menos feo, sinceramente", criticó, antes de asegurar que en el equipo de gobierno del Rialto son "muy respetuosos con las iniciativas empresariales de otras ciudades" y no hacen "estas maniobras de regate corto para intentar quitar inversiones".