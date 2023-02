Josep Albert: "La ITV es uno de los negocios más rentables de la C. Valenciana"

¿Estará la sociedad pública que dirige 100 % preparada para asumir la reversión de las ITV este febrero?

Estará preparada, pero no es un proceso fácil. Todas las reversiones cuestan y aquí es una concesión que se hizo hace más de 25 años, donde se adjudicó a siete compañías diferentes los lotes, cada una de un padre y una madre. Incluirlos en una misma empresa es complejo, pero estamos trabajando para que el servicio público se preste y que cualquier usuario que pueda acceder a una instalación de ITV entre febrero y marzo ya pueda pasar la inspección en las mejores condiciones posibles.

¿Eso significa que puede haber problemas de inicio en el servicio?

El conseller [Rafael Climent] ya dijo que vamos a encontrarnos problemas. Pero es que en cualquier proceso de reversión aparecen, porque es una nueva empresa que va a gestionar un servicio que hasta ahora no hacía. Y es normal que aparezcan problemas en la misma gestión diaria. Pero nuestra prioridad es que los vehículos puedan pasar la ITV.

Quedan pocas horas ya en las citas previas de las ITV. Si las concesionarias no dan más fechas como dicen, ¿las van a dar ustedes?

La resolución de Economía del 16 de diciembre dice claramente a las concesionarias que tienen que dar citas hasta el 30 de junio. Si ellos no las dan, es un problema que van a tener. Pero nosotros estamos montando también una alternativa para garantizar que haya citas. Lo que no puede pasar es que las concesionarias hablen de caos y ellas no cumplan las resoluciones del conseller. Tienen que ser conscientes de que no cumplir con las resoluciones administrativas generará consecuencias jurídicas, legales e incluso judiciales. Esa resolución es firme y tienen que cumplirla sí o sí.

Y si no lo hacen, ¿cuándo estrenarán su plataforma alternativa?

Seguramente la semana que viene, porque quedan pocas citas. Aunque sí que sabemos que algunas concesionarias ya las están dando porque son conscientes de las consecuencias de incumplir la resolución.

Las empresas han insistido en la falta de preparación para asumir el servicio de la Administración. ¿Cree que hay un interés económico detrás de esas afirmaciones?

Aquí hay todo tipo de intereses, porque todo lo que rodea a la ITV es uno de los negocios más rentables de la Comunitat Valenciana. Estas empresas lo han explotado durante 25 años y entiendo que tengan muchas reticencias a soltar el negocio. Hay intereses económicos, no sé si intereses políticos, pero son muchos. Pero tienen que tener claro que la concesión se ha finalizado y pueden colaborar o no. Hablo casi diariamente con ellos porque nuestro objetivo es que no haya problemas. Pero para que dos partes se entiendan es necesario que haya voluntad de acuerdo.

¿Ve entonces una falta de voluntad entre las concesionarias?

Sí. Solo hace falta ver sus manifestaciones sobre que no existe una hoja de ruta aunque haya una resolución del conseller donde se dice claramente sus obligaciones hasta junio. Y no nos pueden decir que no tienen instrucciones, porque las resoluciones que se van dictando son ese proceso.

¿En cuánto han cifrado el beneficio anual de las concesionarias?

Según nuestras estimaciones, los beneficios totales entre los siete lotes están ahora por encima de los 30 millones de euros anuales. En todos estos años han ganado mucho dinero. Pero nosotros no queremos ganar dinero sino ofrecer el mejor servicio público posible.

La primera parte de la reversión se dará finalmente el 25 de febrero. ¿Prevén alguna resistencia por parte de las concesionarias ese día?

No, porque entendemos que en cualquier proceso de sucesión de empresa se tiene que garantizar jurídicamente que se hace adecuadamente. Los técnicos de la Generalitat irán a esas estaciones y las concesionarias también tienen que comparecer. Y si lo hacen con notarios que garanticen el proceso, por nosotros ningún problema.

¿En esa acción prevé que participe la policía autonómica?

Nos acompañará en el proceso para comprobar que todo transcurre correctamente, pero no van a llevar a cabo el precintado de la estación, no van a intervenir. Van a dar cobertura para hacer el proceso lo más garantista posible. Porque las empresas deben dejar todos los sistemas y toda la maquinaria que garantiza que el servicio se puede realizar sin complicaciones. No queremos llegar el día 25 y encontrarnos que los sistemas esos no están.

¿En qué va a notar el ciudadano el cambio de privado a público?

Ahora mismo ya lo ha notado en el bolsillo. La prueba de sonometría desde enero ya no es obligatoria y eso supone que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana se ahorran 11,28 euros. Y después otro tema importante es mejorar la atención a los vehículos que no son los de un particular, como los camiones, los taxis, los agrícolas, etc. Y luego en esa planificación a medio o largo plazo prevemos la creación de nuevas líneas y que haya una estación de ITV a menos de 30 kilómetros del ciudadano. El objetivo es mejorar la gestión.

Además de sueldos de trabajadores que se han detectado y que superan los 100.000 euros, ¿qué otras situaciones inesperadas se han encontrado con la auditoría?

Hay contratos que son difíciles de explicar, por ejemplo de asesoramiento legal, que sorprenden por la cantidad económica tan alta que representan. Al final piensas y ves que esos contratos se mantienen gracias a un dinero que proviene de los valencianos. Y hay contratos que son necesarios para mantener el servicio y otros que no tienen explicación.

El conseller Climent afirmó que los empleados mejorarían sus salarios en el sector público. ¿Se dará pronto esa subida?

Estamos teniendo reuniones informales con los sindicatos en las que se han fijado dos prioridades. Por un lado, la equiparación salarial porque puede haber una diferencia sustancial entre lo que puede percibir un inspector de una estación y de otra. Y en el momento en el que la sociedad haya asumido la reversión iniciaremos este diálogo con el comité de empresa para ver el marco en el que se puede encajar. Y luego la subrogación del personal de los lotes 6 y 7, que tenemos muy encaminado para que el personal de las estaciones de Redován y de Orihuela pase a la empresa pública.

¿En qué plazos prevén que se acabe dando esta subrogación?

Estamos trabajando para que se produzca en el mismo momento en que se dé con el resto del personal.

Y respecto a las compensaciones económicas que piden las empresas, ¿a cuánto podrían ascender?

Depende, porque hay algunos lotes que han renovado maquinaria y a lo mejor estamos hablando de 160.000 euros. En otros casos es diferente. Al final no estamos hablando de tanto dinero, pero tendremos que estudiar toda la información que nos aporten las concesionarias y después definir cómo queda.