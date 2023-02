Economía lanza su web de la cita previa para evitar el caso en la ITV

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana afronta este viernes las últimas horas antes de la primera parte de una reversión (que afectará a las estaciones de Alcoi, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs y Xàtiva) que dejará atrás más de 25 años de servicio en manos privadas, un camino del que ayer se conoció un poco más después de que la Sociedad Valenciana de ITV que dirige Josep Albert pusiera finalmente en marcha la plataforma que permitirá pedir cita previa en cualquiera de las estaciones de la autonomía. La web, iniciada a escasas horas del proceso de cambio de propietario y con la negativa de las concesionarias a alargar estas fechas más allá del fin de su contrato hoy o el próximo viernes 3 de marzo, sirve para evitar el caos que se avecinaba por la escasez de horas en los distintos centros.

No en vano antes de lanzarse la web, según pudo comprobar este diario, doce de las 26 estaciones ya no tenían cita previa: Catarroja, Riba-roja, Lliria, Vara de Quart, y Utiel (en Valencia); Castelló, Vila-real y Vinaròs (en la provincia castellonense) y Orihuela, Torrevieja, Benidorm y Pilar de la Horadada (en Alicante), mientras que en otras -como por ejemplo la valenciana de Campanar- las fechas disponibles cada vez eran más escasas. Ello, por ejemplo, hubiera obligado a que un residente en cualquier municipio de la provincia de Castelló -donde sus tres estaciones ya no tenían citas- tuviera que desplazarse como mínimo hasta Sagunt para poner llevar a cabo la inspección.

La nueva plataforma, bajo el nombre de 'Sitval', permitirá unificar los siete lotes actuales de estaciones en un solo espacio, aunque según aclaró la sociedad a través de un comunicado, esta web convivirá hasta finales de marzo con otras dos web que dan actualmente servicio en un caso al lote 4 (Gandia, Alzira o Xàtiva) y en el otro al lote 6 (Redován y Villena). Esta funcionará de lunes a sábado de 8.00 a 19.30 horas.

Un avance clave

Tras el anuncio, Josep Albert destacó que la plataforma supone “un paso más en el proceso de reversión del servicio público de ITV hacia una gestión directa, de calidad, más eficiente, competitiva y transparente”. Del mismo modo, el director general de la empresa pública remarcó que se han marcado una hoja de ruta en la que este es "un avance más con el cual garantizamos a la ciudadanía la prestación de este servicio público en la Comunitat Valenciana”.

Horas después el conseller de Economia, Rafael Climent, insistía en este mensaje en Les Corts, asegurando que la gestión pública se llevará a cabo "con total normalidad", tratando de acercar el servicio a los ciudadanos con nuevos centros en el futuro y teniendo en cuenta también "los bolsillos" de los usuarios.

En este sentido, y tras asegurar que todos los pasos de la reversión se han realizado de la "manera adecuada", avanzó que los técnicos acudirán mañana a la estación de Gandia -una de las que cambia ya- para verificar las instalaciones y sus condiciones adecuadas.