La Generalitat ha ofrecido al sector azulejero doblar los préstamos bonificados que les está dando hasta llegar a los 100 millones de euros ante la imposibilidad de conceder ayudas directas por las restricciones impuestas por el Gobierno. Sin embargo, la patronal azulejera Ascer no ve clara esta opción ante la delicada situación en la que se encuentran las empresas y reclama subvenciones directas. El secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, ha asegurado que el Ministerio de Industria sí es partidario de flexibilizar los requisitos para acceder a las ayudas directas, pero otros sectores del Gobierno (que no ha especificado) no están dispuestos.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado que la ley de morosidad impide que la Administración pueda transferir de forma rápida ayudas directas como necesita el sector. “La norma nos impide (a la Generalitat) dar ayudas directas. Estamos en un momento complicado. Por eso buscando un plan B que son los préstamos bonificados. Lo tenemos todo preparado para dar créditos a largo plazo con intereses por debajo de mercado y con una bonificación de entre el 10 y el 5 % que sería no retornable”, ha subrayado. Sin embargo, la propuesta no convence al sector, que rechaza aumentar su nivel de endeudamiento. El secretario general de Ascer ha insistido en las ayudas deben ser directas y ha reconocido que el problema lo debe resolver el Gobierno de España.