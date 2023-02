La falta de suelo desarrollado para construir viviendas ha provocado el desplome de la promoción de obra nueva en el área metropolitana de la capital del Túria, según alertan los promotores valencianos. La oferta de pisos de obra nueva ha caído a la mitad en las poblaciones que rodean a la ciudad de València, según revela el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. El hundimiento de la oferta por el encarecimiento de los solares y la subida del coste de las materias primas y la financiación ha provocado incrementos de precio de los inmuebles nuevos del 49 % en el último año en l’Horta Nord. El aumento de precios en el área metropolitana se produce en un momento en el que ha crecido la demanda de las familias ante la imposibilidad económica de comprar una vivienda en la capital del Túria (donde también escasea el suelo finalista).

En la ciudad de València el número de pisos de obra nueva en el mercado también ha bajado un 25 % entre el cuarto trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, según los datos del Observatorio de la UPV. El análisis precisa que los pisos de obra nueva están a 4.325 euros el metro cuadrado en el distrito de l’Eixample, a 3.927 euros en Ciutat Vella, a 3.918 euros en Algirós, a 3.288 euros en Extramurs, a 3.326 euros en Campanar y a 2.939 euros en Benicalap. El coste de los pisos de obra nueva ha subido un 26 % en el último año en la capital del Túria.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia subraya que los pisos en las localidades que rodean València son más económicos, situación que está provocando el desplazamiento de la demanda. «Los costes de construcción son los mismos, pero el precio del suelo es mucho más bajo en el área metropolitana», recuerda Vicente Díez, portavoz del Colegio de API de Valencia.

Sin embargo, en el último año los precios de los pisos de obra nueva han comenzado a dispararse en el cinturón que rodea la capital del Túria. Los valores medios de los inmuebles de obra nueva en l’Horta Nord se incrementaron un 49 % y el coste medio de la vivienda se ha situado en 2.485 euros el metro cuadrado frente a los 2.964 euros el metro cuadrado que valen en València.

El Puig es el municipio con los precios de venta de obra nueva más caros con una media de 3.323 euros el metro cuadrado. En otras localidades de l’Horta Nord el precio cae sensiblemente como es el caso de Foios con un coste medio de los pisos recién construidos de 1.724 euros el metro cuadrado. En Tavernes Blanques (que es colindante con València) el coste de los inmuebles de obra nueva está en 1.959 euros el metro cuadrado con una caída de la oferta disponible del 62 %. Paterna es la localidad de l’Horta Nord con mayor actividad inmobiliaria. La construcción de las nuevas promociones se concentra fundamentalmente en el centro y en los barrios de Alborgi y la Canyada. En comparación con hace un año, el valor medio de las viviendas se incrementó en un 22 %. La Cátedra del Observatorio de la Vivienda de la UPV destaca que «debido a la proximidad entre la zona centro de Paterna y el barrio de Sant Pau de València, la localidad continúa consolidándose como una opción competitiva fuera de la capital del Túria con ofertas de viviendas hasta un 45 % más baratas».

En l’Horta Sud la oferta de casas nuevas en venta ha caído un 75 % en Torrent (donde se han incrementado las promociones de edificios de pisos de alquiler). El coste de la vivienda en Torrent se ha incrementado un 29 % en el último año y el precio medio del metro cuadrado de los pisos nuevos ha alcanzado los 2.069 euros. En Mislata la actividad promotora ha caído un 56 % y los precios han subido un 24 % en el último año. Estos municipios tienen un mayor desarrollo inmobiliario en comparación al resto del área metropolitana. Esto se debe, según el Observatorio de la Vivienda de la UPV, «a los precios competitivos y a la conexión» con el centro de València por metro.

«Hemos vivido de los planes parciales de hace 15 años»

Los promotores insisten en que no tienen suficiente suelo listo para construir en la capital del Túria y en el área metropolitana de València. «Hemos vivido de los planes parciales de hace quince años y el suelo se ha agotado. La situación es muy complicada. Las grandes inmobiliarias no cumplen con sus objetivos de promoción porque no hay solares», advierte un promotor valenciano con proyectos en marcha en los municipios colindantes a València.