Hoy se han reunido, en el Edificio del Reloj del Puerto de València, representantes del sector español del transporte marítimo y fluvial con la Junta Directiva de la Plataforma Tecnológica Waterborne en un encuentro organizado por la Fundación Valenciaport con la colaboración de la Autoridad Portuaria de València (APV), con el objetivo de debatir los próximos pasos en la transición hacia un sector con cero emisiones y al mismo tiempo competitivo y abordar los beneficios que los diferentes mecanismos de financiación europea ponen a disposición de las empresas para desarrollar sus proyectos de investigación e innovación.

La Plataforma Tecnológica Waterborne es la plataforma europea de investigación e innovación para las industrias del transporte acuático, que proporciona orientación política a las instituciones europeas en materia de investigación, desarrollo e innovación, así como en el despliegue de estas innovaciones.

El debate planteado en este encuentro reviste especial importancia para el recientemente creado partnership para el Transporte Acuático de Cero Emisiones (Partnership on Zero-Emission Waterborne Transport), que ofrece una cooperación entre la Comisión Europea y la Plataforma Tecnológica Waterborne para abordar todos aquellos proyectos de innovación de interés estratégico. El objetivo de esta asociación es desarrollar y demostrar soluciones de cero emisiones aplicables a los principales tipos de buques y servicios antes de 2030, incluyendo los puertos. La Comisión Europea ha destinado 530 millones de euros de Horizonte Europa a la Asociación, y el sector se ha comprometido a invertir más de 3 billones de euros en el período 2021-2030.

El encuentro, que ha sido inaugurado por el director general de la Fundación Valenciaport, Antonio Torregrosa; el presidente de la Plataforma Tecnológica Waterborne, Eero Lehtovaara; y el Jefe de Planificación Estratégica e Innovación de la APV, Juan Manuel Díez; ha contado con dos discursos principales de las representantes de la Comisión Europea: Jane Amilhat, Head of Unit of Low Emission Future Industries (aviation, waterborne, steel and coal) - DG for Research and Innovation, que ha explicado cómo contribuyen los programas de financiación de I+D para afrontar los retos del sector del transporte por vías navegables, y Beatriz Yordi, Director of Carbon Markets and Clean Mobility - DG CLIMA, que ha profundizado sobre el Green Deal de la UE, y el paquete Fit for 55, que incluye la revisión de las iniciativas FuelEU y AFID que regularán la descarbonización en el sector del transporte marítimo y fluvial.

A continuación, dos representantes de la Plataforma Tecnológica Waterborne: Jaap Gebraad, Secretario General y Maria Boile, Coordinadora del grupo de alineamiento, han presentado en profundidad esta iniciativa y el trabajo que se está realizando en el seno de la plataforma, en una mesa moderada por el director de Innovación de la Fundación Valenciaport, Salvador Furió.

Financiación

Durante la sesión, se ha subrayado también la relevancia para el sector marítimo-portuario de los mecanismos de financiación Horizon Europe en una charla entre Julio Dolado, Representante español del Comité del Programa Cluster 5 de Horizonte Europa y Responsable de Proyectos de la División de Programas de la UE del CDTI; Elena Seco, Directora General de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE); y Jorge Lara, presidente del grupo de Puertos y Logística de Waterborne y Project Manager de la Fundación Valenciaport. Esta mesa ha sido moderada por la directora de Promoción de la Innovación de la Fundación Valenciaport, Eva Pérez.

Por último, se ha celebrado una mesa redonda en la que se ha debatido sobre los retos de la descarbonización del sector, sobre la necesidad de innovar en combustibles alternativos y sobre cómo puede ayudar la I+D+i a conseguir los objetivos de la reducción de emisiones en puertos. Esta sesión, que ha sido moderada por Aurelio Lázaro, Project Manager de la Fundación Valenciaport, ha contado con las intervenciones de Cayetano Hoyos, Ingeniero de proyectos de SOERMAR - Centro de investigación y tecnología de los Astilleros Privados; Jesús Blanco, Jefe de Proyectos de Flotas de Baleària; Daniel del Castillo, director de Sostenibilidad de Navantia, y Juan Manuel Díez, Jefe de Planificación Estratégica e Innovación de la APV.

