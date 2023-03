El Gobierno se reafirma en que las medidas aplicadas en diciembre para bajar la cesta de la compra de los consumidores españoles son las correctas y en que el descenso de los precios de los alimentos está al caer. Pero tampoco descarta poner en marcha nuevas medidas si la inflación sigue alta, según ha afirmado este el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un desayuno organizado por Europa Press.

Planas ha insistido en que la "tendencia" de los costes es "decreciente" y "se va a trasladar a las familias" más pronto que tarde porque, ha insistido, la evolución del impacto de los precios desde el principio de la cadena alimentaria (agricultor) hasta el final (comprador) "no es de 24 ni de 48 horas". "Es evidente que estamos en vísperas (de notar la bajada de precios en el bolsillo), si no hay ningún factor de volatilidad en sentido contrario", ha afirmado el ministro, que ha definido el momento actual como "una especie de meseta, donde todavía hay oscilaciones muy ligeras".

Con todo, Planas se ha mostrado comprensivo con la "inquietud de la opinión pública" al suponer la cesta de la compra un gasto medio "del 15% para una familia" y ha abierto la puerta a retocar las medidas aprobadas a finales de diciembre de 2022, en función del resultado del análisis de los precios en el mes de febrero que realice el Instituto Nacional de Estadística (INE) el próximo 14 de marzo. "En el mes de enero paramos una subida muy fuerte (con la rebaja del IVA de algunos alimentos) y aún no conocemos exactamente qué ha pasado en el mes de febrero porque ayer salió una referencia muy escueta. En función de la lectura del análisis más profundo del INE el Gobierno tomará las medidas oportunas", ha avanzado.

El indicador adelantado, publicado este martes, sitúa la tasa de inflación en el 6,1%, dos décimas por encima del dato de enero (5,9%) y cuatro más que en diciembre (5,7%). En ese apunte, el INE explica que esta evolución de los datos se debe a la subida de precios de la electricidad respecto al mismo mes de 2022, y a que los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido más que entonces (cuando anotaron un incremento mensual del 0,8%), a pesar de la rebaja del IVA de una amplia cesta de alimentos.

"En el avance de ayer hemos visto un repunte, pero estamos en situaciones de inflación. No hay una varita mágica", ha añadido el ministro, que ha añadido tener "una gran confianza" en el trabajo de este servicio de estudios. No ha querido pronunciarse Planas sobre medidas concretas, como extender la rebaja del IVA también a la carne y el pescado, ni tampoco sobre la bonificación del 14,4% de la cesta de la compra, como se hizo a partir de abril de 2022 en el caso de los combustibles, que plantea el otro partido de la coalición del Gobierno, Podemos. "Se empieza a a saber qué es un gobierno de coalición a nivel nacional, que es la existencia de dos culturas políticas, dos almas. En ocasiones cuatro, cinco o seis, en un mismo gobierno. Pero lo que decide el Gobierno son las posiciones en el Consejo de Ministros", ha añadido.

Además, Planas, que ha defendido durante su discurso que la subida de la cesta de la compra es una derivada más de la guerra de Ucrania, ha añadido que tampoco hay muchos referentes en la Unión Europea sobre rebajas de precios de los alimentos, aunque ha citado el caso de Hungría, donde el gobierno de Víctor Orban estableció un tope en el precio de los alimentos (algo que defendió durante mucho tiempo Podemos) y la inflación en el país asciende al 46,8%. "No es una buena medida y no me alegro por nadie, tampoco por ellos", ha agregado.