El transporte pierde una veintena de empresas en un año por la crisis del azulejo

El transporte de mercancías por carretera factura en España más de 14.000 millones de euros anuales y se encuentra ante un grave problema: la falta de relevo generacional. Las empresas no encuentran camioneros y la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) cifra el déficit en 15.000 trabajadores. El problema empieza a tener tal magnitud que la patronal ya está en conversaciones con el Gobierno para dar visados a profesionales extranjeros. La paradoja es que, mientras en el conjunto nacional faltan chóferes, en Castellón ahora sobran. Y todo por culpa de la crisis que atraviesa el azulejo desde hace más de un año y de la campaña citrícola, que ha sido una de las más cortas de la historia.

Aunque tradicionalmente las empresas de transporte de la provincia cifraban la falta de mano de obra en el sector en unos 500 camioneros, hoy las cosas han cambiado. «Si hace un par de años había compañías que tenían camiones parados por falta de trabajadores ahora también los tienen, pero es por falta de demanda. El volumen de trabajo ha caído muchísimo», describe Carmelo Martínez, presidente de la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera (ACTM), organización adscrita a la confederación nacional.

La caída de la actividad, que en el sector estiman en cerca de un 20%, empezó a notarse tras el verano, aunque en los dos primeros meses de este año el parón todavía ha sido más grande. «En enero y febrero el transporte de mercancías ha sido bajo, tanto por parte del azulejo como por los comercios y cooperativas citrícolas, ya que la temporada de la clemenules esta vez acabó en Navidad. Y estamos hablando de los dos grandes sectores para los que trabajamos los transportistas», añade.

La demanda de viajes ya no es la que era hace un año y, además de recurrir a despidos de trabajadores, algunas empresas han acabado por desaparecer. De hecho, y según datos del Ministerio de Transportes, el sector cuenta en Castellón con 2.664 mercantiles, autónomos y cooperativas (datos de finales de febrero), una veintena menos que hace un año. «Lo que pedimos es que las ayudas a la cerámica lleguen ya. El sector no exige nada que no hayan recibido sus competidores italianos», argumenta el presidente de ACTM.

Chóferes cada vez más mayores

Bajada de la demanda aparte, lo que sí es una realidad en el transporte de Castellón es que buena parte de sus trabajadores superan los 50 años. «La mitad de la plantilla tiene más de 45 años, lo que significa que en dos décadas se van a jubilar de una actividad compleja y dura y en la que, encima, apenas hay relevo», describe Carmelo Martínez, que reivindica también medidas para facilitar la incorporación de gente joven.