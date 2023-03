El foro financiero-empresarial Forinvest entregó sus premios para la 16ª edición de este 2023, unos galardones que estuvieron marcados entre sus cinco categorías por el reconocimiento a la innovación y al rol femenino en la dirección empresarial.

En este último horizonte, dentro de La Noche de las Finanzas que se celebró en Feria Valencia ante la atenta mirada de centenares de asistentes y que sirvió como antesala a las dos jornadas de conferencias que se darán hoy y mañana en el recinto ferial, fueron galardonadas la directora de Relaciones Institucionales en Cárnicas Serrano, Carmen Serrano con el premio ‘a la trayectoria profesional en el sector empresarial’; Ana Muñoz, secretaria general en Cobrejo (Asociación de Brokers de Seguros), con el premio a ‘la trayectoria profesional en el sector asegurador’ y Ana Isabel Gil, directora ejecutiva de Sesame HR (gestión de recursos humanos) o Zeus Smart Visual Data (análisis y visualización de datos) con el galardón a la ‘trayectoria profesional en emprendimiento e innovación’ A ellas, se sumaron los premios ‘ a la empresa centenaria’ que fue para la alicantina Hilaturas Ferre, fundada en 1914, pero que en la actualidad va de la mano de la innovación gracias a sus hilos reciclados y a PowerCo, una firma perteneciente al Grupo Volkswagen que se llevó el Premio Forinvest 2023 gracias al papel que desarrollará con la construcción de la gigafactoría en Sagunt.

En un acto en el que estuvieron presentes entre otros el presidente de Les Corts, Enric Morera o los consellers Rafael Climent y Rebeca Torró, así como el presidente de la CEV, Salvador Navarro, entre otros. El Conseler Hacienda, Arcadi España, resaltó que la igualdad en las empresas y la política «aún le queda mucho camino» y que por ello no dejemos de luchar por ello. Asimismo, valoró el papel del sector público, y destacó que sin las compañías y sus directivos no «funcionaria nuestro país» y, en relación a los trabajadores, también aseguro que «no hay ninguna buena empresa que no tenga trabajadores detrás».

La guerra en Ucrania centra la inquietud del sector

El acto estuvo marcado también por el dialogo entre Manuel Escudero, embajador español ante la OCDE, y Mira Milosevich, especialista en geoestrategia y asesora de la OTAN, que conversaron sobre varios asuntos como la guerra en Ucrania, donde tanto Kiev como Moscú «creen que pueden ganar» una guerra que esta «en fase de desgaste» y de la que no ven una «solución inmediata». Además señalaron, entre otros asuntos, la oportunidad de invertir en África, la importancia creciente de la geopolítica ante un mundo «más fragmentado» y de afrontar las «transiciones ecológica, energética, digital y geográfica».