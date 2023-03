El Consell prepara un bono para abaratar la cesta de la compra al 25 % de las familias

El plan del Gobierno de Francia con las grandes cadenas de distribución comercial del país galo para implantar una cesta de la compra a precio reducido -con el objetivo de minimizar así el impacto del IPC disparado desde hace un año de los alimentos- también tendrá una translación en la Comunitat Valenciana. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado en Castelló que ultima un acuerdo con los supermercados de la autonomía para crear un bono de consumo que rebaje el precio de la cesta de la compra a las familias; especialmente a las más necesitadas y que suponen el 25% del total de la C. Valenciana.

Sin concretar todavía cómo se aplicará este bono descuento a los consumidores más vulnerables, Puig sí ha reconocido que el gobierno valenciano «lleva meses trabajando en esta medida y que la próximas semana se llevarán a cabo nuevas reuniones para decidir de qué forma se materializará la ayuda». El director general de la patronal Asucova, Pedro Reig, entidad que representa los intereses de Mercadona, Consum, Masymas, Spar, Hiperber o Dialprix, entre otras, reconoció ayer en declaraciones a la prensa que esta organización está «dispuesta» a negociar propuestas con la Generalitat, si bien ya ha dejado claro que descarta la propuesta de Francia porque perjudicaría a otros eslabones de la cadena alimentaria como la industria y los agricultores.

Rentas más bajas

Según Ximo Puig, el objetivo de la Generalitat es «suturar la herida» de las familias con las rentas más bajas. El aumento de los costes y del precio de la cesta de la compra está afectando cada vez más a más valencianos y desde la Generalitat insisten ahora en poner en marcha este bono de «extrema complejidad» -reconoció Puig- para ayudar a, según los cálculos de la administración autonómica, a casi un quinta parte de los hogares valencianos. El problema, según Puig, es determinar cómo se hará efectiva esa ayuda. Lo que sí está claro, según el presidente, es que esta ayuda no debe afectar ni a productores ni al pequeño comercio. «Tiene cierta complejidad. Se está estudiando el encaje definitivo».

El anuncio de Ximo Puig ha traído reacciones en sus socios de Govern del Botànic

En el anuncio de los avances sociales, todos quieren su parte del pastel. El anuncio de que Ximo Puig trabaja en un acuerdo con los supermercados para rebajar el precio de la cesta de la compra ha traído reacciones en sus socios de Govern del Botànic. Compromís y Podem apoyan la medida. Eso sí, cada uno ha puesto sus matices sobre la mesa.

Reacciones en el Botànic

La Conselleria de Agricultura (que dirige Compromís) es cauta al no haber todavía acuerdo y ser «un tema complejo» pero ha pedido información más extensa y ha mostrado su preocupación por el precio a los sectores primarios y para que el precio justo esté garantizado para el agricultor. «Los sectores primarios -explica la consellera Isaura Navarro- son quienes nos garantizan la soberanía alimentaria, y también para que la fruta y la hortaliza llegue a todas las casas porque es alimentación saludable».

Mientras tanto, en Podem, el vicepresidente segundo Héctor Illueca se ha congratulado de la medida de Puig no sin antes resaltar que es algo que desde la formación morada «venimos denunciando desde hace semanas». Destacan la lucha contra los «abusos en los precios» como una bandera que ondea morada y aunque ven con buenos ojos dar ayudas para adquirir productos básicos, ven la medida como insuficiente ante la gravedad de la situación, según ha dicho el propio conseller Illueca. Como se recordará, el dirigente de Podem, en línea con la ministra Ione Belarra, no ha tenido reparos en calificar al presidente de Mercadona, Juan Roig, como «capitalista despiadado»; unas críticas que no comparte el presidente Puig.