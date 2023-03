Pablo Gil: "Otras grandes empresas pueden seguir los pasos de Ferrovial"

La Bolsa española está creciendo a pesar del contexto de incertidumbre, al igual que la economía, para la que se auguraban toda clase de desgracias este año. ¿Por qué?

Hay dos puntos muy importantes. Lo que provoca la incertidumbre, es decir la subida de tipos de interés, como la banca pesa un 25 % en el Ibex en el caso de España, la bolsa se ve beneficiada. Porque los bancos están ganando unas cantidades de dinero ingentes. Este factor es positivo para el Ibex, pero no lo es tanto para otros índices del continente, como el alemán Dax, por tener menos peso el sector financiero. También ha ayudado la reactivación económica de China al abandonar la política de covid cero, que ha permitido que las empresas de ocio, lujo y turismo se vieran beneficiadas. Que el crecimiento chino sea mayor es bueno, pero como demanda más materias primas puede presionar al alza sobre los precios.

¿Están en sintonía la Bolsa y la economía digamos productiva?

No. En Europa compramos el argumento de los políticos y el BCE de que no habrá recesión, pero todas las métricas macroeconómicas indicen en que el riesgo es muy alto. La tasa de crecimiento de la eurozona en el cuarto trimestre fue cero. No está creciendo. Hablar de que no habrá recesión con esta alegría cuando no creces y no has alcanzado el techo de los tipos de interés es muy arriesgado.

¿El anuncio de Ferrovial puede ser seguido por otras grandes empresas españolas?

Sí. Ferrovial es una empresa que responde a sus accionistas y es razonable que busque maximizar sus beneficios. Es una práctica habitual de las grandes empresas estadounidenses, que muchos de sus ingresos los tienen domiciliados en pseudo paraísos fiscales. Es una práctica que se viene haciendo en Europa desde hace mucho tiempo. Hay que pensar desde del Gobierno en cómo incentivar la llegada de empresas de todo el mundo mediante medidas fiscales en lugar de frenar que alguien se vaya. Es como decir que vas a prohibir que los jóvenes se vayan a trabajar a Alemania. Lo que hay que hacer es subirles el salario.

¿Habrá que esperar al verano para ver cómo los bancos remuneran los depósitos?

Los bancos van a tener muy poca prisa porque tienen mucha liquidez. No necesitan captar depósitos. A medida que la gente busque alternativas como las Letras del Tesoro para incrementar la remuneración es posible que los bancos se vean tentados a empezar a remunerar al menos un poco las cuentas corrientes. Pero no esperaría que volviera a pasar como durante 2010/2012, cuando superaban el tres por ciento por los depósitos a plazos.

La banca europea sí lo está haciendo.

Sí, pero sin prisa. No para captar clientes, sino para retenerlos.

¿Dónde puede invertir el ahorrador en estos momentos?

Llevábamos una década y media en que el inversor no tenía posibilidad de invertir en activos con poco riesgo y mínima rentabilidad. Ahora ya lo tienen con las Letras del Tesoro o los bonos del Estado.

¿Es buen momento para invertir en Bolsa?

Aquí el problema es que luchamos contra una situación inflacionista que no sabemos cuándo va a acabar y que está marcando la agenda de los bancos centrales. No es un factor positivo para ese 75 % de la bolsa que no son los bancos ni para la economía. Si la subida de tipos causa una recesión, habrá menos consumo e inversión y provocará que las empresas que no son los bancos ganen menos dinero que antes. Creo que no es un buen momento para invertir en Bolsa, porque los bancos centrales van a provocar una recesión y en ese entorno la bolsa no se comporta bien. Es decir, es muy probable que el que invierta ahí vaya a perdidas.

La vivienda da síntomas de cambio de ciclo, con la primera bajada de precios desde la pandemia. ¿Es buena alternativa el ladrillo?

Está muy protegida porque no hay sobreoferta. No hay stock de vivienda en exceso. Es verdad que la subida de tipos le viene mal, pero la caída de precios va a ser muy pequeña por la falta de oferta. No es mal momento para invertir en vivienda. Pueden bajar algo los precios pero no espero una crisis inmobiliaria como la de la Gran Recesión. No tendría prisa en vender una vivienda en propiedad. Y los que esperan una gran correción para comprar deben tener en cuenta que tal vez no se produzca esa bajada de precios.