La recogida de paquetes impulsa el comercio local valenciano

Sentarse ante el portátil, entrar a través de un clic en el catálogo de la tienda de moda que deseas, seleccionar esa prenda que tanto te gusta, elegir la talla, pagar el producto y, entonces, llega la gran decisión: ¿dónde enviarlo si no voy a estar en casa para recogerlo en el momento que se me indica? La solución, cada vez con más frecuencia, se está encontrando en el corazón del comercio local, negocios que están hallando en el movimiento de paquetes una vía secundaria de ingresos y publicidad en tiempos de inflación. Da igual si es una floristería, un estanco o una papelería, la realidad es que este servicio ofrecido en España por empresas como InPost cada vez coge más fuerza en tiendas de barrio de prácticamente todas las ciudades españolas, que actúan como un punto pack dentro del conocido como envío a no domicilio.

Relacionadas El consumo resiste pese a la gran pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos