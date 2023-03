La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos y los problemas que han llevado a la venta del suizo Credit Suisse han provocado abultadas pérdidas bursátiles y la sensación de que el mundo se enfrenta a una nueva crisis financiera, pese a las actuaciones de los bancos centrales y a las manifestaciones en sentido contrario de los dirigentes políticos.

A pesar de que existe una corriente generalizada que apunta, en este momento, a que la situación no llegará tan lejos como en 2007, entre otros motivos por la solvencia de los bancos españoles y las coberturas oficiales a los depósitos, desde el comparador financiero HelpMyCash.com aseguran que no está de más tomar algunas precauciones. Son estas:

Repartir el dinero en varios bancos

Tener más de una cuenta bancaria reduce los riesgos, no solo si quiebra un banco, sino también si su sistema falla por errores informáticos o si el cliente es víctima de una estafa bancaria. “Aconsejamos tener al menos dos cuentas en bancos distintos y nunca tener más de 100.000 euros por banco y por titular”, aseveran desde HelpMyCash. Y es que en Europa existe un fondo de garantía que cubre hasta 100.000 euros por banco en caso de que las entidades quiebren. Si no superan este límite, los ahorradores estarán cubiertos.

Evitar el pánico

En un clima de incertidumbre económica, es habitual que los ahorradores se planteen retirar su dinero del banco. Para los expertos de HelpMyCash, “no es necesario hacerlo si no existe un riesgo real de quiebra”. En efecto, esta decisión podría ser contraproducente: si los ahorradores corren a retirar su dinero en masa, generarían un problema de liquidez en el banco que podría conducirlo a la quiebra. Las finanzas tienen una parte emocional, pero “es importante redoblar los esfuerzos para mantener la cabeza fría y tomar decisiones inteligentes. Cabe recordar, además, que si los ahorros no superan los 100.000 euros, no hay riesgo de perderlos”, afirman los expertos del citado portal.

Tener un fondo de emergencia

Otra forma de salvaguardar los ahorros es tener un fondo de emergencia suficiente para vivir entre tres y seis meses. Así, si ocurre cualquier imprevisto, se tiene de dónde sacar dinero sin tener que tirar de ahorros destinados a otros fines. Siempre, claro está, que la persona en cuestión disponga de ahorros de semejante magnitud.

El fondo de emergencias también es útil para inversores. “La economía es cíclica y si la necesidad de liquidez se presenta cuando las inversiones están en precios mínimos, el inversor tendrá que venderlas y perderá dinero. Si tiene un fondo de emergencia, evita asumir este riesgo”, aseveran desde HelpMyCash.

Mantenerse informado

Mantenerse informado es necesario para tomar decisiones a tiempo, más aún en medio de la incertidumbre, donde las cosas pueden cambiar de un día para el otro. Pero verificar las fuentes de información es igual de importante. “Informarse es necesario, pero informarse mal es peligroso porque puede llevarnos a tomar malas decisiones financieras. Nuestro consejo es verificar las fuentes de información y, si se utilizan las redes sociales, mejor buscar cuentas de confianza”, concluyen los expertos.