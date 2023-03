ITI, centro tecnológico privado especializado en TIC, ha aumentado sus ingresos más de un 16% en el 2022, ejercicio en el que ha logrado una cifra de negocio superior a los 16,2 millones de euros.

Las cifras han sido aprobadas durante el Consejo Rector celebrado este miércoles, en el que se ha tratado el crecimiento y consolidación del centro tecnológico, tanto en cifra de ingresos, como en proyectos y plantilla. En total, ITI ha desarrollado un total de 149 proyectos de I+D+I en 2022, de los que el 39% proviene de proyectos con financiación pública y un 61% por contratación privada.

En la actualidad el Consejo Rector de ITI está integrado por José Capilla, rector de la UPV, en calidad de Presidente; Julia Company de IVACE, como Vicepresidenta Primera; José Manuel Alcayna de LABERIT SISTEMAS, como Vicepresidente segundo; José Bernabéu director científico de ITI, como Secretario, y Andreu Llambrich de APTASOLUTIONS; Álvaro Soler de MULTISCAN TECHNOLOGIES; Francisco Giménez de ENCAMINA; Gloria Sebastiá de ACERNET; Ignacio Galve de FUNDACIÓN IVO; Jaime Torres de ESAT; Raúl Juanes de SOPRA STERIA ESPAÑA; Francisco Gavilán de NUNSYS y Sonia Tirado de la Conselleria de Innovación de la Generalitat Valenciana, como vocales.

El centro cuenta ya con más de 290 profesionales con un talento que busca fomentar y fidelizar, para lo que ha sellado el primer Convenio Colectivo propio que pretende, además, garantizar la conciliación de la vida laboral y personal de su equipo. En palabras de su directora gerente, Laura Olcina, “al tratarse de un convenio propio, se trata en detalle la idiosincrasia propia de ITI, equilibrando la viabilidad económico – financiera del centro, la atención y calidad del servicio ofrecido a las empresas, y la sensibilidad y el cuidado por el valor más importante que posee ITI, el talento de cada persona que lo forma”.

Destaca también en este apartado el Plan de Igualdad del centro tecnológico, en el que actualmente un 27% de la plantilla son mujeres, un dato especialmente relevante en un sector tan masculinizado como es el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el que solo el 15,6% de los puestos tecnológicos están ocupados por mujeres. Fruto de esta apuesta por la igualdad, el centro tecnológico especializado en TIC recibió a finales de 2022 un reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de València por la labor realizada en esta materia, que premia las buenas prácticas y proyectos de igualdad en el ámbito del empleo, la conciliación y la responsabilidad.

Aumento de las infraestructuras

Este último ejercicio, también ha supuesto para el centro un crecimiento respecto a sus infraestructuras. En 2022 se ha avanzado en la adecuación de las nuevas instalaciones que el centro tecnológico finalizará e inaugurará durante 2023.

Cuando se complete la ampliación, ITI contará con más de 6.000 metros cuadrados adicionales de instalaciones, ampliando tanto el número como las dimensiones de sus laboratorios y centros demostradores. En concreto, ITI contará con un espacio reservado para su “DataSpace”, un ecosistema dotado de infraestructura de computación y servicios de Big Data e IA, donde las empresas podrán materializar la compartición voluntaria de sus datos desde un entorno de soberanía, confianza y seguridad, y todo ello en base a mecanismos integrados de gobernanza, organizativos, normativos y técnicos.

Además, esto también supondrá una zona de mayor envergadura para DataRoom, el primer centro demostrador multisectorial especializado en el dato, en el que se podrá ver y tocar tecnología de vanguardia aplicada a sectores como el industrial, logística, salud… y que solo en 2022 recibió más de 100 visitas. Las nuevas instalaciones también permitirán dotar de una mayor infraestructura a los laboratorios, en concreto, los de Electrónica, Comunicaciones y 5G, Tecnologías Inmersivas, Sonido (para experimentar con tecnologías machine listening), y Prototipos.

Estas nuevas instalaciones se suman a las actuales ubicadas en sus centros de Valencia y Alicante, llegando a los 8.026 metros cuadrados.

ITI está centrando sus esfuerzos en diez grandes líneas maestras que son la base para la creación de soluciones tecnológicas avanzadas para las empresas. Por ejemplo, ayudándolas a aprovechar sus datos e identificar nuevas oportunidades de negocio con Big Data Analytics, a mejorar resultados con Inteligencia Artificial o abordar retos como es la Ciberseguridad. También sigue centrado en áreas como las de Sistemas Distribuidos y Cloud, Sistemas Ciberfísicos, Ciberconectividad, Sistemas de Optimización Inteligentes, Sistemas Resilientes, Interacción persona ordenador, e Ingeniería del Software.

Asimismo, ha presentado diferentes ámbitos estratégicos donde está enfocando su actividad, como son los sectores de industria, salud, turismo, agricultura y transporte. En palabras de José Manuel Bernabéu, director científico de ITI, “estas líneas de actuación del centro en materia de I+D integran nuestra labor investigadora en tecnologías clave y a través de ellas buscamos soluciones orientadas a la sociedad y a las empresas”, ha concluido Bernabéu.

En el apartado de transferencia y formación, ITI ha participado en más de 100 eventos con un total de más de 9.000 asistentes. En este sentido, cabe señalar la importancia y el reconocimiento de algunos de los eventos organizados por ITI como son VLCSOFTING, ALCSOFTING y VLCTESTING, que se han consolidado como eventos de referencia entre las empresas TIC.

Finalmente, en 2022, el centro tecnológico ha obtenido reconocimientos de nivel para seguir consolidando su liderazgo tecnológico. Entre otros, ITI es el único representante español del Comité de Dirección de Gaia-X a nivel europeo, y miembro del Comité de Dirección de BDVA (Big Data Value Association) y DSBA (Data Space Business Alliance). ITI es asimismo el coordinador de la red de Excelencia Cervera AI4ES, que busca situar a España a la cabeza en Inteligencia Artificial. Asimismo, ITI ha entrado a formar parte de la Cátedra STEAM de UPV, para potenciar el talento tecnológico femenino, coordina InnDIH, que en 2022 ha sido seleccionado para formar parte de la Red Europea de Centros de Innovación Digital. Por último, durante 2022, Laura Olcina, directora gerente de ITI, ha sido elegida presidenta de FEDIT, la Federación Española de Centros Tecnológicos.

Los horizontes estratégicos de 2023

Durante la celebración de su Consejo Rector, se han anunciado algunas de las actividades que llevará a cabo el centro tecnológico durante 2023 y que pasa por la participación del centro tecnológico en eventos de relevancia internacional. Y es que además de sus eventos anuales, ITI participará en eventos relevantes como Ecomobility Expo World Congress, que se está llevando a cabo esta misma semana en Feria Valencia, Data Forum, un encuentro internacional para acelerar el desarrollo de aplicaciones y servicios basados en datos, The Next Web, festival europeo de tecnologías y emprendimiento, MeeTech, la feria tecnológica organizada por FEDIT, EBDVF – European Big Data Value Forum, un encuentro internacional de expertos enfocada a soluciones Big Data de la que el centro, actúa como hospedador.