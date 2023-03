Menos de un 4 % de los coches de la Comunitat Valenciana respetan el medio ambiente

El horizonte marcado por Europa es claro. En el año 2035, ninguna venta de coche o furgoneta en toda la Unión Europea podrá ser con un motor de combustión, un futuro que tendrá que ir ligado a una electrificación y a una sostenibilidad, objetivo que, sin embargo, está todavía muy lejos de ser una realidad en España en general y en la Comunitat Valenciana, en particular. No en vano, según las últimos datos dados a conocer por el Círculo Neutral in Motion (NIM) recogidos por Ideauto, menos de un 4 % (3,95 %) de los 2,68 millones de vehículos que componen actualmente el parque automovilístico valenciano cuentan con una etiqueta Cero (eléctricos o híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía) o ECO (el resto de híbridos o los propulsados con gas natural). Es un punto menos que la media nacional (4,9 %).

