El precio del diésel en la Comunitat Valenciana baja a niveles de inicios de guerra

La normalidad en los carburantes parece cada vez más haber llegado. Un mes y medio después de que retornara la tendencia habitual en la que el diésel es más barato que la gasolina, la realidad es que cada vez más la brecha entre el coste de ambos combustibles se está ampliando e, incluso, el gasóleo A ya se sitúa con un precio medio en la Comunitat Valenciana que se coloca en valores que no se apreciaban desde los primeros compases de una guerra en Ucrania que actuó de palanca de impulso dentro de una escalada acelerada de precios que tocó techo el pasado verano con el diésel y la gasolina por encima de los 2 euros por litro.

En concreto, según el último balance del precio medio del diésel en las estaciones valencianas ofrecido por el Ministerio para la Transición Ecológica, el gasóleo se encuentra ahora mismo en un valor de 1,556 euros por litro. Lo hace continuando una tendencia a la baja que se ha venido dando desde los primeros compases de este mes de marzo, que se inició con el coste en 1,582 euros/litro, un 1,65 % más.

En paralelo, llama la atención que la gasolina se coloque en la actualidad de media ocho céntimos más cara, en 1,636 euros por litro, el mismo valor que justamente se detectaba a día 1 de marzo. Es decir, que mientras el diésel mantiene un descenso continuado la gasolina se encuentra más bien estancada en sus precios, lo que permite que en el llenado de un depósito de 50 litros de uno y otro combustible haya una diferencia de casi cuatro euros (77,8 euros en el diésel y 81,5 euros en el de la gasolina).

Los motivos

Es una realidad que contrasta con lo que se podía pensar hace no tantas semanas. No en vano, el 5 de febrero entraba en marcha la prohibición en la Unión Europea a las importaciones de diésel desde Rusia, una circunstancia que haría pensar en un alza de costes por la menor oferta disponible. Pero eso no ha sucedido.

Entre los posibles motivos estaría, por un lado, que no fueron unas sanciones súbitas como había sucedido previamente, lo que ha posibilitado que las reservas de este combustible se hayan podido planificar y diversificar con mayor facilidad. Además, si se tiene en cuenta que el invierno ha pasado, la necesidad de este tipo de carburante ha menguado también.

Asimismo, a este contexto se suma que el gasóleo se encuentra en el momento más bajo -en cuanto a cotización internacional se refiere- del último año, situándose alrededor de los 770 puntos. Un año atrás, por el contrario, estaba en los 1.166, una circunstancia que también acaba repercutiendo en el precio final. Ahora falta saber si el diésel, de cara a los próximos meses y como han venido apuntando algunos expertos, cambia finalmente su tendencia hacia el alza.

Rebajas en Repsol

De momento, lo que sí ha cambiado es la estrategia de precios de Repsol, que según adelanta 'Expansión' va a rebajar de diez a cinco los céntimos que descontaba a cada litro repostado de gasolina o diésel en sus estaciones. Eso sí, si los usuarios deciden contratar sus otros productos energéticos como la luz o la calefacción con la empresa, estas ayudas podrían alcanzar hasta los 20 céntimos por litro.