Emac, fabricante de perfiles y juntas para el sector de la construcción, ha participado en el acto de entrega, por parte de Sus Majestades los Reyes de España, de las acreditaciones a la décima promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España (EHME), una iniciativa del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE). El acto tuvo lugar en el Palacio Real de El Pardo Creado en 2005, este acto tiene como objetivo otorgar reconocimiento público a aquellas personas, empresas o instituciones españolas que más han contribuido, con su ejemplar trayectoria profesional, al fortalecimiento de una imagen positiva de España en el exterior.

Emac, como compañía integrante del Foro de Marcas Renombradas Españolas, ha tenido la oportunidad de acompañar a los nuevos embajadores. Y lo ha hecho en la persona de Alejandro Bataller, director de Marca de Emac, en representación de toda la plantilla de la firma con sede en Quart de Poblet.

La nueva promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España (EHME) está integrada por las siguientes figuras en sus diferentes campos: José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona (Gestión Empresarial), Luis Rojas Marcos (Acción Social), Patricia Urquiola (Arte y Cultura), Carmen Riu, consejera delegada de Riu Hotels & Resorts (Turismo y Gastronomía); Teresa Perales (Deportes) y Begoña Vila (Ciencia e Innovación).

Tras la entrega, Patricia Urquiola intervino en representación de todos los embajadores y afirmó que «sentimos una gran responsabilidad y compromiso con esta designación. Por mi trabajo, he tenido ocasión no solo de vivir en el extranjero sino también de viajar mucho y visitar muchos países y lugares. Y siempre he comprobado la admiración que despiertan nuestra cultura, nuestro estilo de vida, nuestro entorno natural, y nuestra gastronomía, pero también la calidad de nuestros productos, la creatividad, y la capacidad de innovación de nuestras empresas».

Para cerrar el acto, el rey Felipe VI destacó en su discurso «la solidez de la marca España que se apoya en empresas líderes, pero también en referentes de la sociedad civil. Y en esta décima edición, nos sentimos, verdaderamente orgullosos de reconocer públicamente el magnífico trabajo de este grupo de españoles que, con su excelente labor, tanto contribuyen a reforzar la imagen de España en el mundo. En torno a este mismo objetivo, los seis nuevos embajadores realizan sus contribuciones desde sectores y disciplinas muy variados pero que, al mismo tiempo se complementan perfectamente para fortalecer nuestra reputación en el exterior».

Líder en su sector

Emac Grupo nació como Emac Complementos en 1987, una empresa familiar fundada Juan José Boix con el objeto de ofrecer al sector de la construcción nuevas soluciones y productos para la cerámica. En la actualidad, la empresa es líder en soluciones para el encuentro de los materiales de un proyecto constructivo. Su amplia gama en soluciones de perfiles técnicos y decorativos, felpudos técnicos de entrada, juntas de dilatación y estructurales y soluciones de accesibilidad y seguridad universal abarcan suelos, paredes, fachadas y pavimentos urbanos y van acompañadas de un servicio inmediato único en su sector.