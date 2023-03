Nadia Calviño coge el testigo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a Bolsas y Mercados Españoles. La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía ha señalado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no hay ningún impedimento para que una empresa española cotice en Estados Unidos.

Esta declaración llega un día después de que los organismos bursátiles afirmasen que "no hay ninguna imposibilidad" para poder cotizar directamente en Norteamérica siendo una empresa española. "Hemos analizado el aspecto regulatorio y no hemos encontrado nada que lo impida. El asunto es que hasta ahora no lo ha intentado ninguna”´, señalaban fuentes próximas a ambas empresas en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Calviño ha defendido que, tanto la CNMV como BME, han estado analizando este tema, hasta el punto de cruzar el charco, sin encontrar ningún factor diferencial de que desde España sea complicado salir a cotizar allí que en otros países de la Unión Europea. Ferrovial argumentaba que este movimiento era más sencillo si, previamente, trasladaba su sede a Ferrovial.