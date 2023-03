La Diputación de València, como coorganizadora de la Startup Europe Week (SEW) 2023, congregó el pasado 14 de marzo en el Ateneo Mercantil de València, a diferentes agentes público-privados del ecosistema innovador valenciano. Bajo el lema «Eventos de Innovación y base tecnológica en Valencia: El ecosistema valenciano de Startups», los participantes pudieron debatir y analizar la situación actual de la economía emergente e innovadora tanto en la capital como en la provincia.

La SEW es un evento impulsado por la Comisión Europea destinado a fortalecer el ecosistema de personas emprendedoras y startups en el ámbito local y regional. Desde su puesta en marcha ha realizado más de un millar de actividades y eventos relacionados con el ecosistema innovador europeo.

El encuentro, presidido por el vicepresidente de la Diputación de València y diputado de Proyectos Europeos, Carlos Fernández Bielsa, y por el vicepresidente del Ateneo Mercantil, Ignacio Carrau, se enmarca en el conjunto de acciones que la SEW ha realizado simultáneamente en diferentes ciudades europeas durante la semana del 13 al 17 de marzo.

Los diferentes actores representados en este encuentro debatieron sobre la positiva evolución que ha tenido a lo largo de los últimos años el entorno emprendedor valenciano, con el nacimiento de startups de base tecnológica y alto componente innovador y la apuesta por desarrollar hubs de innovación -como los polos tecnológicos que se están implantando en las marinas de València y Alicante-. También se destacó el significativo papel de los eventos tecnológicos en el posicionamiento de València en el contexto internacional del emprendimiento innovador, como es el caso del Valencia Digital Summit, Ftalks Food Summit, NFT Show Europe, The Next Web, Go Digital Xperience y Global Robot Expo.