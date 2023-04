El nuevo IRPF para rentas bajas y medias beneficiará al 97 % de los valencianos

Hacienda llama a su puerta. La campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de este año asoma en el calendario de los contribuyentes. En la campaña de este ejercicio algo más de 1,56 millones de valencianos solicitarán una declaración de la renta a devolver (cuyo 98% autoriza la administración estatal) y que supone alrededor de 990 millones de euros para Hacienda. La liquidación del IRPF de 2022 arrancará en apenas unos días, con varias fechas clave a tener en cuenta para los contribuyentes.

La primera es el 11 de abril, cuando la rueda de la Agencia Tributaria (AEAT) empezará a rodar con una campaña que, en el caso de la Comunitat Valenciana, estará marcada por algunos cambios en la fiscalidad tras las medidas aprobadas por el Govern del Botànic. En España, de media, deben de hacer cada año la declaración de la renta cerca de 21 millones de contribuyentes, de los que algo más de 1,8 millones son valencianos. Del 11 de abril hasta el 30 de junio de 2023 es el plazo de la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2022. Mientras tanto, del 5 de mayo hasta el 30 de junio de 2023 la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración por teléfono (solicitud de cita desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio). Y del 1 al 30 de junio, es el período en el que atenderá presencialmente en sus oficinas a los contribuyentes (solicitud de cita desde el 25 de mayo hasta el 29 de junio).

El mínimo exento pasa de 14.000 a 15.000 euros

Lo primero que hay que saber es si hay que presentar la declaración del IRPF y esta campaña tiene algunos nuevos requisitos. En caso de obtener rendimientos del trabajo percibidos de un único pagador, los contribuyentes deberán presentar la declaración si superan los 22.000 euros anuales. Y no tendrán que declarar los que perciban rentas de más de un pagador si la suma de dichos rendimientos no supera los 15.000 euros, a diferencia de los 14.000 euros anteriores. Este límite se aplica siempre que la suma de los ingresos entre el segundo y el resto de pagadores no exceden 1.500 euros anuales.

El Botànic mejora la tributación a las rentas inferiores a los 60.000 euros de ingresos

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, que recauda el 50% del IRPF, existen modificaciones tras la reforma fiscal que aprobó el año pasado el Govern del Botànic, que sube los tramos más altos y reduce los tipos aplicables a los más bajos. La nueva tabla impositiva no afecta a las personas con unas ganancias superiores a los 60.000 euros anuales, y se centra en los sueldos inferiores a esta cifra. Una persona con un sueldo de 19.000 euros anuales, pasará de declarar 1.468,50 euros a 1.370,55 euros en su próxima declaración de la renta, lo que supone un ahorro de 97,95 euros. En el caso de un sueldo anual de 30.000 euros, el ahorro es de 67 euros; para una renta de 48.000 euros el ahorro será de 57 euros, y si pasas a cobrar 50.000 euros al año el beneficio cae a los 16,95 euros. Según los cálculos de la Conselleria de Hacienda, la medida de la Generalitat afectará a 1.344.000 valencianos, todos los que cobran menos de 60.000 euros, y que representan el 97,4% de los contribuyentes de esta comunidad. La reforma fiscal valenciana contempla un incremento del 10 % de los mínimos exentos de tributación personal y familiar, lo cual permitirá que 962.000 valencianos paguen cuota cero en la declaración de la renta. Además, aumenta un 10 % la cuantía de todas las deducciones y los límites de renta para acceder a ellas.

Las aportaciones con derecho a deducción suben a 8.500 euros

La aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF pasa a 1.500 euros anuales, mientras que las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción suben a los 8.500 euros para 2022. Entre las dos, la aportación total con beneficios fiscales se mantiene en 10.000 euros anuales.

Las instalaciones de autoconsumo energético

También las cantidades invertidas en instalaciones de autoconsumo o de generación de energía eléctrica o térmica a través de fuentes renovables se beneficiarán en esta campaña de la renta, pues se eleva la base máxima anual de la deducción a 8.800 euros.

Una nueva casilla para la economía con monedas virtuales

El modelo para la declaración del IRPF de 2022 incluirá una casilla específica para consignar las ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales, un cambio que pretende facilitar la cumplimentación de estos apartados.

Para las rentas altas

El segundo bloque de reformas fiscales en la C. Valenciana incluye una nueva tarifa del IRPF para las rentas más altas; un incremento del 0,25% en los cuatro últimos tramos del Impuesto sobre Patrimonio, es decir, a partir de los 1,3 millones de euros sin contar el mínimo exento y el valor de la vivienda habitual y un tipo de gravamen nuevo en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el traspaso de viviendas valoradas en más de un millón de euros que será del 11% frente al 10% general.