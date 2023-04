La creación de empresas en la C. Valenciana se dispara un 14 % durante el inicio de 2023

Dos horizontes parecen cada vez perfilarse más claramente en el entorno económico de la Comunitat Valenciana. El primero es que tras el duro impacto de la guerra en Ucrania y sus efectos posteriores –una subida inflacionaria que actualmente se sitúa en el 6%, el especial golpe en la cesta de la compra, el incremento en el precio de la energía, etc.– la economía ha resistido pese a la gran incertidumbre. La segunda, mucho más anclada en el presente y también en el futuro, es que el horizonte –al menos en lo que a emprendimiento se refiere– parece no apuntar ahora mismo en la mala dirección. Más bien al contrario, porque las perspectivas en la creación de empresas son claramente alcistas.

Lo corrobora así el último ‘Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas y Disoluciones’ dado a conocer esta semana por axesor. En concreto, los datos de la compañía especifican que solo en el mes de marzo se crearon en la autonomía 1.522 empresas, un 19,65 % más que en el mismo mes del pasado ejercicio. Es un crecimiento de gran magnitud si se tiene en cuenta que para esos mismos días la media de España solo se elevó en un 6,4 % y que, además, se situaba por delante de la situación vivida en otros territorios emprendedores principales del país como Madrid (8,39 %), Cataluña (-6,36 %) o Andalucía (17,04 %).

Recuperación hostelera

Además, esta mejora acrecienta una tendencia clara, ya que la mejora que se ha dado en la creación de mercantiles en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre del año ha sido de un 14,4 %, cuatro puntos que el promedio nacional (10 %). El motivo tras ello, aunque no haya subdivisión autonómica, puede venir explicado dentro de la distribución por sectores que ofrece el informe.

Sin ir más lejos, tras el comercio al por mayor, al por menor y la reparación de vehículos (5.834 empresas fundadas) y la construcción (4.307), es la Hostelería es la tercera rama de actividad que más crece (+3.306 firmas), algo destacable para una autonomía como la valenciana que se ha recuperado casi por completo de la pandemia. En concreto, ha anotado en los últimos meses registros históricos en la llegada de visitantes y en el gasto total de los mismos, circunstancias que de continuar podrían permitir acabar el 2023 superando los 30 millones de viajeros.

Las disoluciones

No obstante, no todo son noticias positivas dentro de la evolución empresarial de la Comunitat Valenciana. Según los datos de axesor, en los primeros tres meses de este 2023 han echado abajo la persiana de forma definitiva 2.752 compañías, un 4 % que en el mismo periodo del año pasado y un punto y medio superior a los datos medios de España (23.976 disoluciones, un 2,58 % más). Sin embargo, no todo es negativo, ya que en el último mes estas se han colocado en las 676 en toda la Comunitat Valenciana, un 5,98 % menos que en marzo de 2022.

Por sectores, eso sí en el ámbito nacional, es especialmente relevante que tras la categoría que forman el comercio y la reparación de vehículos (4.317 desapariciones), la mayor cantidad de disoluciones en este inicio de año en España se esté dando en la Educación (3.382), seguida de las ‘Actividades profesionales, científicas y técnicas’ (-2.377) y las actividades inmobiliarias (-2.339). En el lado contrario, las que menos cierres han padecido han sido las ligadas a ‘Información y Comunidaciones’ (42 disoluciones frente a las 1.347 que se crearon) y las agrarias (-386 que contrastan con las 824 que alzaron la persiana).

Los concursos de acreedores continúan su tendencia a la baja

La buena evolución económica de la Comunitat Valenciana se aprecia también en el número de concursos de acreedores que se han dado en lo que va de año. En concreto, la autonomía ha registrado 160, el 16 % del total de España pero un descenso significativo respecto al dato que se anotaba en el mismo periodo de 2022, cuando las consecuencias perjudiciales derivadas de la covid-19 todavía hacían estragos. Eso sí, si se mira la media española, se aprecia que la tendencia en la reducción de empresas en suspensión de pagos está viviendo una caída más liviana. En el país, en los tres primeros meses del año, este registro ha caído un 44,22 % hasta situarse ya por debajo de la barrera de los 1.000 concursos (988). Por sectores, el comercio y la reparación de vehículos lidera las mercantiles en suspensión de pagos (213) en España, seguida de las de la construcción (161) y de la industria manufacturera (124).