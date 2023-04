Comerso, empresa referente en la prevención de desperdicio alimentario y no alimentario en Francia, entra en el mercado español y firma una alianza con la empresa de alimentación, Vicky Foods. En pocos años, Comerso se ha convertido en el actor clave en la valorización de artículos alimentarios y no alimentarios invendidos en Francia y se ha especializado más concretamente en el apoyo a las empresas en la gestión y optimización de sus donaciones a las asociaciones. Impulsada por varias normativas, la Ley Garot en 2016 y la Ley AGEC en 2020, la actividad de Comerso ha seguido creciendo. Hoy, la empresa es socia de más de 2200 clientes y 1500 asociaciones en toda Francia.

En 2022, Comerso salvó de la basura cerca de 67 millones de euros en mercancías. 10 años de experiencia en la prevención de residuos Comerso, pionera en la reducción del desperdicio en Francia, acompaña a las empresas en la valorización de sus bienes invendidos y desperdicios (desalmacenamiento, promoción, donaciones a asociaciones, reciclaje de residuos, recuperación de segunda mano, etc.). La empresa de Bordeaux y Angers, compuesta por un equipo de 40 personas, ofrece a las empresas una solución BtoB completa para acelerar y facilitar su transición “Zero-Waste”, y hacer de la economía circular la norma.

Comerso, cuyo core business es la optimización de las donaciones a asociaciones, ha construido su experiencia y know-how en torno a tres negocios y know-how principales: la gestión operativa de la valorización de los artículos invendidos, la logística de artículos invendidos y el cumplimiento fiscal de sus clientes en aspectos administrativos.

En 2022, Comerso desarrolló una nueva actividad de valorización de biorresiduos a través de la alimentación animal, que está experimentando un gran entusiasmo, impulsada por las nuevas obligaciones legales y el incremento del coste del tratamiento de residuos. Desde principios de año, la compañía ofrece un nuevo servicio de apoyo a la gran distribución para la obtención del sello nacional anti desperdicio (anti-gaspi) alimentario, oficializado en Francia a principios de marzo.

Como empresa con propósito, denominada B Corp, Comerso apoya a más de 2200 clientes en Francia (Nocibé, Groupe Carrefour, Decathlon, Fnac Darty, Danone, E.Leclerc, Système U, Intermarché, L'Oréal, Besson Chaussures...) y más 1.500 asociaciones colaboradoras (Bancos de Alimentos, Restos du Coeur, Don in Kind Agency, etc.). Esto convierte a Comerso en la plataforma anti-desperdicio imprescindible para las empresas.

En 2022, la empresa continuó desarrollando su negocio alimentario y no alimentario de forma transversal. La compañía ha tenido un récord de impacto récord. Los productos no alimentarios representan una parte cada vez más importante de la actividad de la empresa: en 2022, los productos no alimentarios representaron másdel 40 % del valor de los bienes recogidos (frente al 15 % en 2021). Este fuerte crecimiento se explica en particular por la entrada en vigor de la sección anti-residuos de la ley AGEC el 1 de enero de 2022. “Tuvimos un muy buen año 2022 en un contexto macroeconómico difícil y totalmente atípico (inflación, aumento de precios); Esto confirma toda la solidez y el valor añadido de nuestro servicio. A nuestro nivel, estamos ayudando a instalar la economía circular como la nueva norma en las empresas francesas. Con la próxima publicación de la nueva legislación española, tenemos grandes planes en la Península Ibérica este año”. dice Pierre-Yves Pasquier, Fundador de Comerso.Un lanzamiento en el mercado de la Península Ibérica Inspirándose en gran medida en las leyes francesas, el proyecto de ley español pretende reducir drásticamente los residuos, al obligar a las empresas del país a recuperar los productos invendidos (sabiendo que el país desperdicia alrededor de 1,2 millones de toneladas de productos alimenticios cada año), según una jerarquía

bien definida.

Esta ley, que debería entrar en vigor este verano, aporta soluciones a lo largo de la cadena de producción de alimentos, desde la producción hasta el consumo, para reducir las pérdidas y los desperdicios en al menos un 20%. “Desde 2016 con la entrada en vigor de la ley Garrot, las empresas francesas se han vuelto cada vez más maduras en el tema del desperdicio de alimentos. En España, aunque evidentemente muchas empresas ya gestionan ellas mismas sus donaciones, existen muchas necesidades para optimizar las prácticas y reducir aún más los residuos. El tema es mucho más reciente, con una nueva ley en trámite, las conciencias son menos maduras en el tema, pero la necesidad es real”, explica Pierre-Yves Pasquier, Fundador de Comerso. Desde hace varios meses, Comerso ha estado desplegando sus soluciones anti-desperdicio en España, y tiene como objetivo apoyar a los fabricantes y minoristas del país en la gestión de los productos invendidos.

La empresa, en pleno desarrollo, acaba de firmar una nueva alianza con el grupo industrial Vicky Foods, holding internacional de alimentación que tiene entre sus marcas a Dulcesol, líder en el mercado español de productos de panadería y pastelería. Comerso apoyará a Vicky Foods a optimizar sus donaciones a asociaciones, principalmente en sus dos plantas de elaboración de alimentos en la provincia de Valencia, en la costa mediterránea.

Además de la búsqueda de nuevas alianzas y clientes, Comerso cuenta con el despliegue de sus soluciones con los principales grupos alimentarios y no alimentarios con los que la empresa ya trabaja en Francia.