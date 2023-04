Los bancos rechazan reabrir el plan de ayuda a los hipotecados con problemas de pago que pactaron el pasado noviembre con el Gobierno tras semanas de complejas negociaciones. "Es esencial que el acuerdo se cumpla, que no se cuestione, que no se pongan cambios que generen incertidumbre o expectativas que afecten a la cultura de pago", ha defendido este lunes la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, quien en particular ha reclamado "no generar incertidumbre hablando de cambiar las condiciones y los umbrales".

En el sector existe desde hace semanas cierto temor ante la posibilidad de que el Ejecutivo quiera renegociar el acuerdo en año electoral y con la vivienda en el foco de la agenda política. Tras la reunión de principios de marzo de la vicepresidenta Nadia Calviño con las patronales bancarias, el Ministerio de Economía aseguró en un comunicado precisamente que "en el mes de junio se realizará una evaluación del Código de Buenas Prácticas de alivio hipotecario para identificar posibles mejorar y, en particular, revisar los umbrales de aplicación (condiciones económicas de los beneficiarios)". Unidas Podemos, por su parte, propuso hace unos días hacer permanente la eliminación de la comisión por cambio de hipoteca variable a fija pactada para este año. Tras la firma del acuerdo, el Gobierno calculó que el plan podría beneficiar a más de un millón de familias. Aunque se trataba de una estimación del impacto potencial máximo y no del más realista y previsible, las primeras cifras de adhesión al plan han estado muy por debajo de las expectativas generadas (hasta principios de marzo, 15.000 peticiones de información y 9.000 solicitudes). Kindelán, en este sentido, ha pedido paciencia: las hipotecas, ha recordado, se revisan normalmente una vez al año, con un "colectivo amplio de prestatarios no ha notado todavía en sus préstamos la subida de los tipos de referencia", mientras que la morosidad sigue "en niveles mínimos". Junio, aún pronto El acuerdo se firmó en un momento en el que nos estábamos anticipando a un problema. El impacto de la subida de los tipos en las cuotas se va a ir viendo progresivamente a lo largo del año, con lo cual igual junio todavía puede parecer pronto para poder valorar los datos, probablemente todavía será un momento incipiente, estaremos a mitad de camino", ha defendido la líder patronal, con intención de rebajar las expectativas sobre posibles modificaciones del código en la próxima reunión oficial de seguimiento del mismo con la vicepresidenta Calviño. Kindelán, así, ha recordado que el pacto de noviembre fue fruto de una "intensa" negociación con el Gobierno y fue convalidado por el Congreso con ningún voto en contra. "Lo que conseguimos con este acuerdo es mantener un equilibrio. Por un lado, dando respuesta a las familias que puedan tener problemas de liquidez, y por otro lado protegemos la cartera hipotecaria, que es tan importante para nuestro país, porque en España más del 75% de las familias tiene casa en propiedad. Además, se evitaron medidas que a medio plazo pudieran suponer la exclusión de determinados grupos de población, porque la normativa de provisiones y de mora que tiene hoy el sector es exigente y no podemos poner en riesgo esta cartera y la cultura de pago", ha advertido. La presidenta de la patronal de los bancos tradicionales, asimismo, ha reclamado una mayor colaboración de los ayuntamientos para desplegar el plan para llevar los servicios financieros a los municipios desatendidos, "por ejemplo proporcionando el espacio y las conexiones para la instalación del cajero". También ha demandado que se involucren "todos los sectores necesarios", como el de las telecomunicaciones y el de las empresas de seguridad que custodian el efectivo. Además, ha desvelado que la AEB ya está trabajando con la CECA (patronal de las antiguas cajas) y Redsys para la instalación de cajeros de marca blanca.