Héctor Gómez: "Los PERTE deben pasar por mantener o mejorar el empleo"

Héctor Gómez (Santa Cruz de Tenerife, 1978) asume la cartera en un momento en el que las perspectivas del sector turístico apuntan a un nuevo récord y las exportaciones siguen al alza. Eso sí, esto no significa que no tenga importantes retos por delante, como la resolución de la nueva convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico, que apenas logró distribuir un tercio de sus fondos en la primera.

Está en Benidorm para participar en un congreso sobre digitalización del turismo, un sector que conoce bien. ¿Qué previsiones tienen desde el ministerio para este año?

Todos los indicadores que tenemos son muy buenos. Esta Semana Santa se ha superado el 80% de ocupación global, con comunidades autónomas que superaban con creces el 95%, el 98%, e, incluso, el 100% en determinados destinos. Y eso habla bien a las claras de lo que representa España en el contexto internacional como destino turístico de referencia. Pero hay que analizar aspectos más allá del número de turistas. Creo que es muy importante ver, si lo comparamos con la prepandemia, cómo mejora la industria turística en afiliación a la Seguridad Social, y cómo, con todos los pasos que estamos dando en digitalización y modernización del tejido productivo turístico, estamos generando nuevos puestos de trabajo cualificados que nos hacen mucho más competitivos como destino.

¿Volveremos a batir récords este verano?

La previsión es batir récords en turistas y en pernoctaciones, pero también, repito, en la generación de empleo y todo lo que tiene que ver con la oferta complementaria. Yo creo que, al final, el gasto en destino también va a señalar una extraordinaria política turística que se está desarrollando en España.

¿No se prevé ningún efecto por esa pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en toda Europa por la inflación?

Pues en Semana Santa hemos batido récord e, incluso, hemos superado los datos prepandemia de gasto en destino. Creo que estamos en una línea claramente ascendente, independientemente de determinados ciclos temporales que se puedan dar en el marco europeo internacional. La industria turística es sólida y la población en Europa y en el conjunto internacional decide seguir apostando por España como destino de referencia.

Ya sé que no depende de su ministerio, pero me gustaría preguntarle por el programa del Imserso. Los hoteleros insisten en que las cantidades que prevén los pliegos no son suficientes para financiar el programa, que no sale rentable. Y que lo poco que ha aumentado el presupuesto se va para financiar circuitos culturales y de naturaleza. No sé cómo lo ven en su departamento y si pueden o piensan intervenir.

Bueno, creo que hay margen para buscar puntos de encuentro y evitar la confrontación. La licitación del Imserso siempre ha jugado un papel destacado en las medidas públicas para facilitar la movilidad y el turismo interior, y la voluntad del Gobierno es alcanzar puntos de encuentro con el tejido productivo. Hablaremos con otros ministerios, porque creo que es una obligación tener la paz social y facilitar la actividad. En definitiva, que se desarrolle el programa, pero que se desarrolle también de la mejor manera posible con el tejido productivo.

Por lo que dice, ¿intentará mediar con el Ministerio de Derechos Sociales?

Bueno, acabamos de llegar al Ministerio y la voluntad es testar la posición de unos y de otros en este asunto. Me ha llegado (la queja) y, bueno, intentaremos hablar para que todas las partes estén conformes.

Entre los retos que le deja su antecesora está la asignación de los 2.200 millones que quedaron pendientes del PERTE del vehículo eléctrico, ¿qué mejoras prevén para atraer el interés de las empresas?

Creo que la primera convocatoria ha servido de mucho para vertebrar una segunda convocatoria, muy trabajada con la Comisión Europea en cuanto a los nuevos parámetros que queremos desarrollar para facilitar la plena ejecución de los fondos de manera eficaz y eficiente. Lo que queremos es que podamos avanzar en la implantación del vehículo eléctrico y que las empresas tengan los recursos y las herramientas necesarias para desarrollarlo. Y de manera paralela somos conscientes de que también hay que hacer un esfuerzo en el ámbito de la generación de puntos de recarga y en mejoras para que el particular que decida comprar un vehículo eléctrico tenga las ayudas en el menor tiempo posible. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos, desde lo público y también desde lo privado. Hay mucho trabajo por hacer y en eso estamos inmersos ahora mismo.

¿Hay demanda para agotar los fondos?

Hay proyectos e iniciativas muy potentes interesadas en diferentes puntos de la geografía española y lo que estamos deseando es sacar ya la convocatoria porque estamos convencidos de que vamos a agotar esos recursos.

En el caso de Ford, su antecesora vinculó la posibilidad de entrar en el PERTE en esta segunda oportunidad al mantenimiento del empleo. ¿La aplicación del ERE que se ha pactado con los sindicatos en Almussafes puede mermar o impedir esas ayudas?

Hay que ver cada proyecto. Yo creo que, evidentemente, uno de los aspectos sobre los que deben pivotar los PERTE pasa por la generación, mantenimiento o mejora del empleo, más allá de la apuesta definitiva por la modernización de la industria. Y hay que ver el caso concreto, qué plan estratégico tienen en el ámbito laboral y qué dirección van a seguir las empresas. Se trata de ver de qué manera se presentan, qué propósito tienen de presente y de futuro, y estoy convencido que, si existe voluntad por crecer y generar empleo, vamos a poder alcanzar acuerdos.

En este caso se ha aprobado un ERE de más de mil trabajadores, insisto, ¿va a suponer un impedimento?

Hay que ver el caso, hay que ver las condiciones, hay que ver las características de cada empresa y de cada proyecto. Llegado el momento, cuando se abra la convocatoria, pues seguro que en el ámbito de Industria no va a faltar el diálogo y la información que se requiera, y, a partir de ahí, valoraremos a cada caso.