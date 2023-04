Dos y dos son cuatro y con uno suman cinco... Una verdad indiscutible simple, que surge de la lógica matemática. Sin embargo, otras informaciones pueden comunicar lo contrario de lo que aparentan. La afirmación “los plásticos contaminan motivo por el que los deben desaparecer del mundo en el que vivimos” puede inducir a un doloso error. Veamos. La Real Academia Española (RAE) define que contaminar es “alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de algo”.

Esta definición no encaja con el plástico, porque es un material inerte que no contamina en sí mismo: no emite gases, ni fluidos y no transmite nada nocivo por su tacto, así como, tampoco transfiere elementos nocivos en el espacio en el que se ubica. No es un producto como los fitosanitarios, la gasolina, los residuos nocivos, los productos químicos u orgánicos que impactan negativamente en donde se depositan. Nada de esto ocurre en el plástico, cuya existencia nos acompaña en casi todos los ámbitos de la vida. Lo hace en las viviendas, en las industrias, en los comercios, en la agricultura, en la sanidad, en el arte, en la enseñanza, así como en las actividades recreativas y deportivas.

¿Por qué se habla negativamente del plástico?, porque se confunde el carácter no biodegradable del plástico con la contaminación, cuando son aspectos sustancialmente distintos. El plástico por su composición no es biodegradable y por ende, la naturaleza no puede destruirlo y convertirlo en un elemento integrable en el lugar en el que se abandona. El hierro y la madera, en cambio, se degradan por el impacto con el medio ambiente y se transforman en un elemento integrable para el hábitat. Necesitan años, pero la naturaleza hace su trabajo y disuelve estos elementos que hemos denominado biodegradables, cuyo concepto según la RAE define como “las sustancias que pueden ser degradadas por la acción biológica.”

Por tanto, el impacto negativo del plástico no se infiere de su existencia sino de su mal uso. O mejor dicho de su irresponsable abandono, cuando ha dejado de ser útil para el uso por el que se creo o por dejar de tener interés para su propietario. Y, es preciadamente en este momento, no antes, cuando el plástico le puede hacer daño al Medio Ambiente, porque la Naturaleza no lo puede integrar degradando su materia y transformándola en un elemento con el que podamos cohabitar. El plástico mantiene su pureza con el paso de los siglos y se convierte en un problema que la sociedad debe resolver.

La solución está en el reciclaje, no en el abandono y menos en dejar de utilizar el plástico, cuya existencia esta presente en todos los elementos de la vida. En la agricultura se usa en infinidad aplicaciones: en las máquinas, en los tractores, en las herramientas de trabajo, en los instrumentos para los cultivos, en las coberturas de los invernaderos, en la protección del suelo que evita el uso pernicioso de los herbicidas, en los paravientos que protegen los cultivos y en un largo etc. Se utiliza en toda la industria, en la que es difícil imaginar una actividad empresarial libre de la utilización del plástico. En la informática, en la sanidad, en la enseñanza, en los electrodomésticos, en la producción de los aviones, en la industria naval y creo que sería mejor señalar aquellos pocos espacios de la vida libres del plástico. Por tanto, lo que debemos hacer en reciclar el plástico y volverle a dar el uso por el que se creó, produciendo los mismos u otros productos que continúen aportando valor a la sociedad en la que vivimos.

¿Podemos eliminar el plástico?. Si podemos pero no debemos, porque provocaría un retroceso social inmensurable y, además, probablemente sería más nocivo para el Medio Ambiente que se desea preservar. El retroceso social es difícil de cuestionar, porque provocaría una notable reducción de la calidad de vida de los ciudadanos. Y, además, se debe ponderar que algunas de las alternativas para sustituir al plástico, como el cartón, puede provocar un impacto negativo mayor en el Medio Ambiente, porque su materia prima se deriva de la madera y esta surge de la necesaria tala de los árboles, cuya existencia necesitamos para mejorar el aire que respiramos.

Por estas y otras razones, la gestión política del plástico debe tener en consideración la calidad de vida que deseamos tener, medida por el impacto del plástico en el Medio Ambiente y en el confort de los ciudadanos. Los teóricos teorizan y hacen grandes soflamas que provocan una auténtica alarma social. Motivo por el que para algunos sectores de la población, el plástico es un sinónimo de contaminación y un dolo para el Medio Ambiente, motivo por el que alientan políticas para sustituir el plástico con productos alternativos que pueden provocar un dolo mayor a ese mismo Medio Ambiente que desean preservar. Una contradicción que se bendice a diario con medidas simples, pero que producen un daño mayor en el confort humano, en los costes empresariales y, sobre todo, en el Medio Ambiente.