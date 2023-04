El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Castelló, Luís M. Martí, y los secretarios generales de CC OO y de la UGT en Castellón, Albert Fernández y Francisco Sacacia, respectivamente, han encabezado hoy una delegación de representantes de una treintena de entidades -entre las que se encuentran asociaciones empresariales de Castellón, sindicatos, organizaciones sectoriales de toda la cadena de valor del clúster cerámico, colegios profesionales, etc.- para hacer entrega al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de un Manifiesto en defensa de la economía de Castelló.

El manifiesto ha sido suscrito por treinta de las principales asociaciones empresariales, sindicales, portuarias y profesionales de la provincia, y reclama ayudas directas equivalentes a las que reciben las industrias intensivas en gas de otros países europeos ante el brusco aumento del coste de la energía.

Según la CEV, Castelló ha sido tradicionalmente una provincia industrial. En la actualidad, el peso de la industria manufacturera en su PIB es del 36,6%, muy por encima de la media nacional (15,3%) y, sin embargo, el riesgo de desindustrialización de Castellón es una realidad que necesita de la intervención decidida de las administraciones públicas. Además, se estima que el clúster cerámico genera en el conjunto de Castellón 73.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, lo que en la práctica suponen uno de cada tres empleos de la provincia.

Fortaleza industrial de Castelló

El citado manifiesto destaca la fortaleza industrial de Castelló, que se ha basado tradicionalmente en la fabricación del azulejo y el pavimento cerámico, que nutre y articula otras muchas actividades industriales esenciales para España. Desde la actividad portuaria a la del transporte hasta la industria química, la investigación, la innovación, el diseño industrial, la hostelería, el comercio local o las mutuas. Todas ellas conforman el denominado clúster cerámico, esencial para la buena salud industrial del conjunto del país.

Además, advierte de que "la situación para la economía de toda la provincia de Castellón está comprometida. En los últimos nueve meses sólo en la cerámica se han destruido más de mil empleos y más de diez mil personas han vivido un ERTE que podría haber sido menos lesivo si el gobierno hubiese autorizado los ERTE para el sector. Si el clúster sufre, lo hace Castellón y los demás actores, sectores y trabajadores relacionados de forma directa o indirecta con el azulejo".

En este contexto, las asociaciones piden el respaldo de la administración autonómica y central. Subrayan que el constante aumento de la factura energética hace que ésta ya se lleve de media el 39% de la facturación de las empresas fabricantes de cerámica. "El incremento desmedido de los precios energéticos ha tenido un impacto directo en las cuentas de las empresas que, para mantener producción y puestos de trabajo, han visto como sus tesorerías se agotaban, al tiempo que la competitividad de las empresas españolas se deterioraba debido al empuje que otros gobiernos han aplicado a sus industrias, lo que ha llevado al azulejo español a verse desplazado en muchos de sus principales mercados estratégicos", señalan en el texto entregado al presidente de la Generalitat.

Asimismo, el clúster también denuncia que, desde el cuarto trimestre de 2021, la crisis mundial ha generado en la industria azulejera española un sobrecoste acumulado de más de 2.300 millones de euros. "Para hacer frente a una situación tan dramática, el nivel de ayudas en otros países europeos como Portugal, Italia o Alemania ha sido mucho más ambicioso", explica el manifiesto. "Mientras que la industria cerámica italiana recibía más de 600 millones de euros la española apenas ha recibido 20 millones de euros", lamentan los agentes sociales de Castelló.

Tramitación de ayudas

Las asociaciones critican que el Gobierno aún no haya completado la tramitación de las ayudas directas que prometió en diciembre de 2022, y temen que lleguen demasiado tarde si no se cambian los requisitos y se acelera lo que queda de tramitación. En el Manifiesto se subraya que sólo demandan ayudas para paliar una situación crítica excepcional, al igual que las reciben sus competidores de otros países europeos. "No pedimos ni un euro más que esos países, pero tampoco nos conformamos con menos", aseguran.

Castellón concentra el 97% de la producción española de azulejos y los productos cerámicos de la provincia llegan a 186 países. España es el cuarto mayor productor mundial y el segundo país exportador de azulejos. A diferencia de otras industrias que en el pasado decidieron deslocalizar su producción y trasladarla a otros países con mejores condiciones, la industria de la cerámica y el azulejo de Castellón es netamente española y una fuente de riqueza para el conjunto del país, recuerdan las asociaciones.

En cuanto a la industria de fritas, esmaltes y colores cerámicos, es un sector líder mundial, gracias a su apuesta por la I+D, la innovación y la internacionalización. El sector, ampliamente internacionalizado, siempre ha velado por mantener la investigación y la producción en España para proteger la hegemonía del clúster cerámico castellonense que en el ámbito internacional es considerado como el 'Silicon Valley" de la cerámica.