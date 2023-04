El turismo se encamina hacia un año de récords. La actividad del sector crece con fuerza impulsada por el renovado boom de la demanda y por la subida de los precios, y se ha por hecho que se alcanzarán registros históricos tras la debacle provocada por la pandemia.

La reactivación de la industria turística se había venido apoyando hasta ahora primordialmente en el negocio generado por los clientes españoles (que han intensificado los viajes domésticos por los estragos del covid), pero la demanda de los viajeros internacionales se está erigiendo de nuevo en puntal de la aceleración.

El sector y también el Gobierno anticipan que las llegadas de turistas extranjeros marcarán este año un nuevo máximo histórico, superando el anterior récord de 83,7 millones de llegadas internacionales alcanzadas en 2019 antes del desplome provocado por el covid. Y el boom de llegadas de turistas internacionales también generará un nuevo récord de la inyección millonaria que generan para la economía española.

Ingresos históricos este año

Los ingresos por turismo del país -lo que gastan los viajeros internacionales durante su estancia y que efectivamente repercute en la economía española- rebasarán con mucho los registros prepandemia y alcanzarán un récord de 79.000 millones de euros en el conjunto de 2023, según las estimaciones internas que maneja Exceltur, el lobby que agrupa a una treintena de las mayores compañías del sector (entre ellas, Meliá, NH, Iberia, Globalia, Riu o Amadeus), a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Una inyección de 79.000 millones que supondrá un incremento del 14,3% en relación a los 69.100 millones de euros alcanzados durante el año pasado y un alza del 11% frente al anterior récord de 71.200 millones registrado en el 2019 precovid. La previsión para este ejercicio, no obstante, “está muy supeditada a que se cumpla el escenario de menor desaceleración económica que están contemplado hoy las casas de análisis, a que la situación de la guerra en Ucrania no se agudice y a que no haya nuevos episodios que afecten a la estabilidad financiera global”, advierte Exceltur.

Las llegadas de turistas crecen con fuerza y ya se sitúan por encima de los niveles prepandemia, y además los que vienen saldrán más rentables a la economía española. Una mayor inyección de cada uno de los visitantes que se produce por la combinación de la subida de precios aplicada por las empresas del sector en plena ola inflacionista, por la mayor duración media de los viajes y por el mayor peso que tienen los productos turísticos de mayor categoría, según se subraya desde la asociación de las grandes compañías del sector.

Casi una década de récords

España acumulaba nueve años consecutivos de récords de ingresos por turismo hasta que la pandemia cortó en seco la progresión. Según los registros de la balanza de pagos del Banco de España, en 2019 se alcanzó un máximo histórico de 71.202 millones de euros de ingresos por turismo, que se contabilizan a efectos prácticos como si fueran ingresos por exportaciones de la economía española.

En 2020, con gran parte del año de parón turístico total por las restricciones a los viajes internacionales, esos ingresos se desplomaron hasta sólo los 16.177 millones, con un hundimiento de más del 77% y con el dato más bajo en casi tres décadas (en concreto, desde 1993). En 2021, los viajeros internacionales que visitar el país inyectaron a la economía nacional 28.900 millones de euros, aún un 60% por debajo de los niveles previos al covid y siguió en niveles de finales de los noventa. El año pasado los ingresos, según el Banco de España, alcanzaron los 69.100 millones, empatando con los registros de 2018, que ha sido hasta ahora el segundo mejor año de la historia.

El Banco de España calcula a través de la balanza de pagos el volumen de ingresos por turismo del país, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora la encuesta de gasto turístico Egatur. Entre ambos datos, los ingresos de uno y los gastos del otro, siempre hay un desfase millonario. Y es que en la encuesta del INE se computa todo el gasto realizado por los viajeros, no sólo el que realmente efectúan en España y que repercute directamente en nuestra economía, sino que se incluye también los costes del transporte que puede realizarse con una aerolínea extranjera. En el caso de la balanza de pagos, los gastos de transporte no están incluidos.

PIB turístico, en máximos

El escenario macroeconómico dibujado por Exceltur augura que el PIB turístico escalará en el conjunto del año hasta un récord de 172.200 millones de euros, con un crecimiento del 8% en relación al año pasado y un 9,4% frente al 2019 precovid. Un registros que consolidará al turismo con motor económico nacional, aportando un 12,3% del conjunto del PIB español.

El empuje de la actividad turística viene impulsado en parte por la subida de las tarifas que están aplicando las compañías. De hecho, descontando el efecto del aumento de precios, el PIB del sector aún se encuentra ligeramente por debajo de los niveles prepandemia en términos reales (un 1,9% menos), dado que los precios en el conjunto de este año se situarán más de un 11% por encima de los niveles de 2019, según subraya el servicio de estudios de Exceltur.