Los sindicatos piden en el Primero de Mayo una subida de salarios y un tercer Botànic

Miles de trabajadores recorrieron las calles del centro de Valencia convocados por los sindicatos UGT y CC OO para celebrar el Primero de Mayo bajo el lema: “Aumentar salarios, bajar precios, repartir beneficios”. Los líderes sindicales reclamaron mejoras laborales y que no se pierdan votos en las elecciones de mayo para mantener las políticas del Botànic en favor de los trabajadores frente a la «hipocresía» del Partido Popular, que ha estado en contra de «avances como la subida del salario mínimo interprofesional» y la «vuelta al blanco y negro» con la extrema derecha. La marcha arrancó en un tono festivo a las 11 de la mañana con menos asistentes que otros años y la presencia de los candidatos de izquierda a la presidencia de la Generalitat -Ximo Puig (PSPV), Joan Baldoví (Compromís) y Héctor Illueca (Podemos)- y llegó sobre las 12.30 a la calle Navarro Reverter, donde el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, y la secretaria general de CC OO-PV, Ana García Alcolea, incidieron en la necesidad de no retroceder en los avances sociales y laborales conseguidos en los últimos ocho años.

La manifestación recorrió Periodista Azzati, plaza del Ayuntamiento, Las Barcas, Pintor Sorolla, Porta de la Mar y Navarro Reverter con cánticos contra la subida del precio de los alimentos básicos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores frente al incremento de los beneficios empresariales.

Advertencia de movilizaciones

La secretaria general de CC OO, Ana Garcia Alcolea, destacó que la economía vive la peor crisis inflacionista desde los años setenta y criticó que las patronales no están haciendo un ejercicio de responsabilidad pese a haber ganado 21.000 millones de euros más que en 2019 (año previo a la pandemia). García Alcolea lamentó que la clase trabajadora se está empobreciendo. “Tiene que haber un reparto (de beneficios) sí o sí”, reclamó. La líder de CC OO-PV advirtió de que, si no se producen las mejoras salariales de los trabajadores, forzarán movilizaciones. "No puede seguir creciendo" la desigualdad y la pobreza social, avisó.

Pérdida del poder adquisitivo

Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, coincidió con García Alcolea en que el mayor problema de la clase trabajadora “es la pérdida de poder adquisitivo. Pedimos a la patronal que haga un ejercicio de patriotismo y que arrime el hombro. Todo es pedir cuando hay dificultades, pero cuando llega el momento de la verdad como la reforma de las pensiones o la mejora del salario mínimo interprofesional la patronal da un paso al lado”.

Los representantes de los trabajadores destacan la subida del salario mínimo y la contrarreforma laboral

Avances con los gobiernos de izquierdas

El líder de UGT-PV subrayó que ahora es el momento de analizar avances como la derogación de la reforma laboral impulsada por el Partido Popular, el ingreso mínimo vital, la consolidación del sistema de pensiones o los datos de empleo que ofrecen cifras récord. «Hace diez años el Partido Popular impuso una reforma laboral basada en la devaluación de los salarios» y Alberto Núñez Feijóo hizo el otro día un gran ejercicio de hipocresía al achacar al Gobierno la pérdida de poder adquisitivo de las familias", indicó Sáez. En este contexto, Ismael Sáez insistió en la importancia de reeditar un tercer Botànic para garantizar las políticas progresistas. «El 28 de mayo tenemos que decir en manos de quién dejamos el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», señaló. El representante de UGT destacó que en los últimos años el diálogo social ha sido la norma para dar respuesta a las dificultades, a los efectos de la pandemia y la guerra.

Ana García Alcolea coincidió con Sáez en la importancia de la movilización de los trabajadores el 28 de mayo. «Estamos ante una disyuntiva. Tenemos que elegir entre refrendar las políticas de progreso o votar retraso y vuelta al blanco y negro con la extrema derecha. No se puede perder ningún voto. Nos va mucho en ello. Los derechos no se regalan, se conquistan y se defienden. Si no lo hacemos, nos los quitarán. Queremos incremento de salarios, reducción de precios y reparto de beneficios de las empresas», sentenció.