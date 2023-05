Consum aumenta un 14 % sus ventas y prepara centros logísticos para crecer en Andalucía y Cataluña

La cooperativa valenciana generó 1.125 nuevos puestos de trabajo, abrió medio centenar de tiendas (entre Consum y su franquicia Charter) hasta alcanzar una plantilla de 19.337 trabajadores. Consum repartió 72,9 millones de euros entre sus trabajadores entre beneficios y primas por objetivos. Por otro lado, realizó inversiones por valor de 168,4 millones de euros, un 12,9% más, destinadas a crecimiento de la red comercial, adecuación de instalaciones logísticas y digitalización.

¿Puntos de expansión? Andalucía y Cataluña están en su punto de mira. La cooperativa dispone de un total de 240 establecimientos entre supermercados propios y franquicias Charter en Cataluña. Consum tiene, además, varias plataformas en Barcelona: la de mercancías generales, en la Zona Franca, que cuenta con 92.000 m2 y otra en el Prat de Llobregat, con 13.500 m2. Además, Consum ha adquirido una parcela de 142.000 m2 en Montcada i Reixac para la futura construcción de otra plataforma.

En Andalucía, donde Consum ya cuenta con 26 establecimientos entre supermercados propios y franquicias Charter, también busca territorios para construir un nuevo centro logístico. Asimismo, ha adquirido recientemente una parcela de cerca de 400.000 m2 en Aldaia para tener un pulmón de crecimiento logístico en la Comunitat Valenciana, su principal área de negocio y a la que se suman Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón. Con las nuevas aperturas, la red comercial cuenta con 874 establecimientos, 477 propios y 403 Charter (652.646 m² de sala de ventas). En este 2023, la cooperativa prevé mantener su ritmo de aperturas y abrir 50 supermercados más: 15 propios y 35 Charter y realizar 22 reformas y ampliaciones.

La cooperativa mantiene el 6º puesto del ranking nacional de empresas de distribución por superficie, aumentando su cuota un 0,1 hasta el 4,5% del mercado nacional, mientras que su cuota de mercado por ventas en su área de influencia se sitúa en el 13,3%. El 98% de sus proveedores son de España, y también la gran mayoría son locales. La marca blanca representa el 31% y en el último año ha crecido un 20%, dos puntos porcentuales más. El surtido global de Consum superó las 17.000 referencias. El 98,8% de las compras efectuadas por la cooperativa se realizan a proveedores nacionales y el 67,7% a proveedores de las comunidades autónomas en las que está presente. La jornada de cinco días que ha introducido en la plantilla está desarrollada al cien por cien en las plataformas y al 60 % en tiendas, y estima que este año alcance a la totalidad de la plantilla.

Tras años sin operación de concentración en el sector de la distribución comercial en España, según Durich, cuando la inflación se reduzca muchas empresas del sector, que están viviendo una etapa de crecimiento en facturación, "volverán a la normalidad y tal vez entonces se produzcan operaciones corporativas". Ahora el sector está parado en este tipo de concentraciones.

La cooperativa aplicó en febrero de 2023 una subida salarial del 9% para el 100% de la plantilla. Este incremento, que empezó a aplicarse en la nómina del mes de febrero, supuso una inversión de más de 32,9 millones de euros y un aumento mínimo por socio trabajador de más de 1.430 euros brutos al año. Gracias a los sucesivos planes de igualdad, se está propiciando la incorporación de más mujeres a puestos de responsabilidad. En la cooperativa, a lo largo del último ejercicio, una de cada tres promociones a puestos de alto nivel ha sido de mujeres, y el 62,3% de los puestos de responsabilidad de tiendas ya están ocupados por mujeres.

¿Jornada laboral de cuatro días? Durich respondió que para una empresa de distribución la semana laboral de cuatro días es irrealizable. "De momento, vamos bien con los cinco días", concluyó.

Los márgenes de la gran distribución

Durich, en claras alusiones a las críticas de Podemos, tanto del Gobierno central como del Consell, lamentó que se castigue a la gran distribución por los beneficios que obtiene. “Entre el 1% y el 3% son los márgenes que obtiene de media la gran distribución. ¡A ver qué inflación ha creado la gran distribución! No vivimos en un país bananero, sabemos los márgenes de todos los competidores”, comentó. “En España, el sector de la distribución es muy competitivo. Nos ajustamos con los márgenes”, comentó. Consum redujo su margen neto en 0,50 puntos, un descenso que se está repitiendo este ejercicio, por la presión de los costes, y de cara a los próximos meses prevé que los precios vayan normalizándose, aunque como consecuencia de la sequía hay algunos productos que continuarán presionando al alza. Durich se preguntó "qué inflación ha creado la distribución" si el sector gana en España entre un 1 y un 3 % y la inflación se ha situado en el 15 % y 16 %, e insistió en que la distribución es una correa de transmisión pero "no creamos los precios". A su juicio, topar precios es "un despropósito total" y refleja "desconocimiento" del funcionamiento del mercado y cuáles son sus restricciones. "Se puede topar subvencionando al productor, al ganadero, al agricultor, porque lo que no ponga usted, lo ponemos nosotros", concluyó.