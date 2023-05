Pepe Garrido: «Es insostenible que el Colegio de Arquitectos lo controlen los mismos desde hace 20 años»

Pepe Garrido se presenta a la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Valencia en las elecciones del 19 de mayo para impulsar su regeneración. El candidato, que tiene como número dos a José Maria Tomás Llavador, apunta que la entidad puede ayudar a agilizar las licencias de obra.

El lema de su campaña es ‘Regeración’. ¿Por qué hace falta regenerar el Colegio de Arquitectos de Valencia?

El lema está buscado con mucha intención. El Colegio ha perdido protagonismo social. Está gobernado desde hace varias décadas por las mismas personas sin que sea esto una crítica personal a nadie. Entendemos que regeneración significa algo mucho más amplio que una mera renovación o un mero crecimiento como la otra candidatura establece en su lema. Yo creo que crecer en lo mismo carece de sentido si no es bueno. Nosotros con la regeneración pretendemos actuar sobre la estructura del Colegio y cambiarlo en profundidad en muchos aspectos.

¿Cómo se ha llegado a una situación de personas que se han perpetuado en los cargos?

Esa situación se ha dado por la propia inercia del Colegio de Arquitectos. Básicamente por el desinterés de la gente debido a que todos estamos liados en nuestros trabajos. La gente que ha estado en el Colegio ha prestado su servicio. Yo espero que sea la última vez porque estoy seguro de que nuestra candidatura va a ganar las elecciones. La gente ahora no se interesa por el Colegio. Nosotros queremos todo lo contrario. Que la gente, especialmente los más jóvenes, se impliquen y entiendan que el Colegio de Arquitectos no es una institución gobernada por unos señores más o menos mayores que están siempre allí y que van intercambiando los cargos entre sí. Nosotros defendemos que sea un órgano a su servicio que requiere de una renovación continua. Yo planteo una renovación de los estatutos para que haya una renovación obligatoria de los cargos. Yo sí que he estado en el Colegio varias veces en el lado de las agrupaciones. Soy urbanista, he presidido la agrupación de urbanismo varias veces y conozco muy bien cómo funciona el Colegio de Arquitectos. Pero el resto de los miembros de mi candidatura son profesionales de prestigio, que nunca han estado en cargos colegiales. Tenemos una idea completamente distinta a la de este momento, que no nos gusta y queremos cambiar.

Buscamos la regeneración para cambiar la estructura del Colegio en profundidad

¿Cuántos años llevan de media las personas que están ahora en la junta?

Hay gente que está más de veinte años intercambiando cargos. El que antes era tesorero luego es presidente, el que era presidente pasa a ser vocal, el que era vocal uno ha pasado a ser vocal dos. Eso es una situación incompresible e insostenible para nosotros. Queremos cambiarla de forma radical para que el Colegio sea una institución viva al servicio de la sociedad y sobre todo de los colegiados. De ninguna manera tiene que ser una cosa endogámica donde haya una casta o un grupo social que lo controle continuamente. Pretendemos todo lo contrario: La integración de la mayor parte de los colegiados en nuestro proyecto.

Reforma de estatutos

¿Qué es lo primero que quieren hacer?

Lo primero será la reforma de los estatutos para evitar estas situaciones que creo que son perniciosas. También queremos ver la situación económica. Hoy en día es una cosas muy normal pedir una auditoría cuando entras en una institución privada o pública. No es por desconfianza, pero queremos saber dónde estamos desde el punto de vista económico y cómo han derivado los ingresos y gastos en los últimos años. Eso es mejor que lo haga una empresa externa.

Una de nuestras primeras medidas será encargar una auditoría económica a una empresa externa

Uno de los principales problemas en el sector inmobiliario es el retraso de hasta dos años y medio en la concesión de licencias para la construcción de viviendas. ¿Cómo se puede desbloquear? ¿Qué pueden aportar los arquitectos?

La Administración ha llegado a una gran complejidad para dar licencias. Cuando un inversor quiere hacer una promoción con un proyecto que va a generar puestos de trabajo y riqueza no se le debe tratar con esas esperas. Al contrario, hay que agilizar las licencias y se puede hacer. Yo soy funcionario del Ayuntamiento de Paterna y he estado muchos años informando licencias. Y soy consciente de que la situación actual es insostenible. Con la cantidad de funcionarios que hay en el Ayuntamiento de Valencia es impensable que una licencia de obras tarde dos años. Yo me niego a que sea así. La licencia es un acto reglado donde la Administración debe limitarse a comprobar que todo está bien para que se ejerza un derecho que el promotor ya tiene. Es absurdo que se tarden dos años.

Agilización de licencias

¿Cuál puede ser la solución?

Nosotros estamos dispuestos a colaborar. El Colegio de Arquitectos puede hacer una revisión previa para que la supervisión que después haga el Ayuntamiento sea mucho más ágil.

Liberar suelo

¿Es necesario liberar suelo para que baje el precio de la vivienda?

En València hace falta suelo porque con poca oferta el precio sube. Tiene que haber un equilibrio entre la oferta y la demanda.