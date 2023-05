"Hay empresas en la restauración en situación muy compleja, pese a que se ven los bares llenos"

¿Cómo valora la recuperación económica de la Comunitat Valenciana tras la covid-19?

Creo que ha sido muy buena, incluso mejor de lo que esperábamos parte de los sectores económicos. Cierto es que, a determinadas ramas industriales, la pandemia no les golpeó e, incluso, la madera y todo lo relacionado con el hábitat y la construcción no se vieron afectados. Pero había otros ligados al ocio o el turismo, que representa en torno al 15 % de nuestro PIB, que se vieron muy perjudicados y que han tenido una recuperación muy rápida por la necesidad de los valencianos de volver a salir. Pero en definitiva creo que la evolución ha sido muy positiva.

El turismo está batiendo récords. ¿Vivimos nuestro mejor momento?

Estamos en un año que puede convertirse en un año récord en nuestra Comunitat y en España en cuanto a número de turistas y posibles volúmenes de facturación. Ahora bien, consideremos las rentabilidades. Es un sector que ha estado año y medio en letargo, donde un número elevado de empresas han tenido que acudir a los ICO y otro tipo de medidas. Además, ha habido un encarecimiento brutal de los costes porque ha subido la energía, las materias primas, etc. También en lo referente al personal. Eso hace que aunque haya incrementos de precios del 30 %, haya que ver la rentabilidad. Y sobre todo que muchas empresas han acabado endeudadas, porque no tenían colchón para aguantar año y medio o dos años. Era una situación inimaginable.

¿Hay muchas empresas que están en peligro de cierre?

A nivel de confederación empresarial no nos está llegando que tenga que cundir el pánico, pero sí que sabemos que hay empresas en la restauración que están en una situación bastante compleja pese a que se ven los bares llenos. No tiene que cundir el pánico pero se tiene que ser consciente de que esa situación está ahí.

El turismo al alza ha provocado también imágenes de saturación, por ejemplo en Fallas. ¿Piensa que es sostenible ese turismo o que hay que limitarlo de alguna forma?

Gran parte de los problemas de aglomeraciones no derivan de los turistas, sino también de los valencianos que queremos estar en los mismos sitios en el mismo momento. En la medida en que un destino se promociona bien, es atractivo. Y luego tienes que ser capaz de tener distintos polos turísticos, que creo que lo estamos haciendo bien. El problema es que cuando haces una buena promoción y tu ciudad crea interés, no puedes poner barreras a las entradas, por ejemplo, en València. Puedes limitar la concentración de autobuses o excursiones organizadas o reorganizar para que no se produzca una congestión. Dicho esto, el turismo tiene que ser sostenible desde la óptica social, pero creo que el debate por parte de algunos colectivos en València no es una realidad, no hay tanta saturación. Además, creo que hace falta una gran labor de concienciación hacia los valencianos. Si nosotros cumplimos, los turistas nos imitarán. Es un global.

¿Limitaría el número de cruceros en el puerto de València como ya hacen o estudian otras ciudades?

Hay que medir las cargas porque realmente los cruceros que llegan entre semana no suponen un impacto tan importante. Estamos trasladando el debate de ciudades como Barcelona o Palma, que es mucho más pequeña. Nosotros no estamos en esos niveles. Es anticiparse al debate y crear un problema donde en este momento no lo tenemos.

Va aumentando el número de mujeres en los altos puestos directivos hasta ser el 31 %. ¿En cuántos años ve posible llegar a la paridad completa?

Es un tema muy complicado. Distintos estudios hablan de 100 y 130 años. Sin embargo, hay algunos temas que me preocupan como que está bajando el número de mujeres cursando estudios STEM, que están ligados a la tecnología o a las matemáticas. Las profesiones de futuro van a estar muy vinculadas a eso. Entonces, si se está reduciendo el número de mujeres con esos perfiles, eso puede llevarnos a un retroceso. El gran reto que debemos plantearnos como mujeres es cómo conseguir, partiendo de una educación en igualdad, crear esas vocaciones STEM en las niñas.

¿Cómo está siendo ese avance hacia la igualdad real?

La ley de 2007 estaba basada en la voluntariedad absoluta. Ahora ya estamos tendiendo a fórmulas de cuotas obligatorias. Y yo, como posicionamiento personal, sí creo en las cuotas como una medida de acción positiva para avanzar y no como un castigo a nadie.

Y esa formación que falta, ¿es un problema de voluntad política o es una conjunción de factores?

Es un problema que no podemos achacar a la Administración. Sigue habiendo muchos estereotipos y sesgos de género inconscientes, también en el sistema educativo, y esto requiere un cambio social profundo. ¿Cómo hacerlo? Creo que con mensajes, concienciación respecto a los sesgos y con campañas con una acción conjunta de todos es la única forma. Al mismo tiempo, los planes de educación deben ser a largo plazo. Al final, la incorporación en ellos de la igualdad bien entendida tiene que venir de grandes consensos y evitar que se politice.

¿Aún detecta obstáculos y reticencias a esa igualdad en algunos sectores o se han diluido?

Siguen existiendo obstáculos que frenan el avance. En muchos casos esas posturas derivan de esos estereotipos y sesgos inconscientes. Tenemos muchas más posibilidades de ser interrumpidas en reuniones de trabajo que los hombres y, además, nuestra opinión es menos tomada en cuenta. Por ejemplo, planteas una propuesta en una reunión con todo hombres y nadie te dice nada. Al cabo de cinco minutos, un hombre dice lo mismo y parece que haya descubierto el café con leche. Eso nos ha pasado y nos sigue pasando. También hay a veces actitudes de las mujeres que frenan el avance, porque tendemos a reivindicar menos.

Como líder empresarial ¿cree que logros como la gigafactoría hacen a la autonomía un destino más atractivo para invertir?

La política que ha llevado la Generalitat de aproximación a la empresa hace que se tenga esa visión. Y en eso ha sido actor relevante la CEV como parte de ese diálogo social, que ha sido muy bueno. Ahora bien, esto se tiene que acompañar de medidas normativas como es la reducción de la burocracia o la agilización de trámites administrativos, donde hay mucho por hacer. Y también, y no voy a defender una bajada generalizada de impuestos, hacer un estudio a nivel autonómico y local de las distintas figuras impositivas porque creo que hay un cierto margen de maniobra para establecer determinadas exenciones o bonificaciones que incentiven la inversión empresarial.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, hacer un estudio para esas bonificaciones en la empresa familiar. Creemos que de verdad ahí hay que apostar. Estamos en un tejido de pymes, de compañías familiares. Fomentemos eso y no penalicemos la sucesión. Si nos vamos al ámbito local, creo que se pueden establecer exenciones y bonificaciones en actividades económicas que no sean solo por nuevas contrataciones, sino también considerando la situación de la actividad o la apuesta por el entorno.

¿Qué balance hace, por tanto, de la gestión del segundo Botànic?

Desde CEV hemos tenido una buena relación con los actuales gobernantes como la tendremos con los que sean elegidos tras las elecciones. Y siempre digo que son los ciudadanos los que valoran a los gobernantes en las urnas. Hemos tenido una interlocución buena, mayor con unas consellerias que con otras, con más afinidad con un partido político en ese gobierno que con otros. Pero en definitiva lo que pedimos es que en la medida en que las empresas somos creadoras de riqueza y empleo, se nos escuche. Las buenas empresas hacen una buena sociedad. Y no hablamos de una lucha de clases, porque el 95-96 % de nuestras empresas son pymes. Entonces no nos planteemos tanto la lucha de clase con la gran empresa.

¿Piensa que la patronal ha hecho a veces demasiado seguidismo de las decisiones del Consell?

Eso creo que es más un debate político, porque, si ves las declaraciones de la CEV, cuando hemos tenido que decir determinadas cosas no nos hemos callado. Pero nuestra labor no es hacer oposición, sino demandar aquello que necesitan las empresas. La CEV creo que en ningún momento ha mostrado seguidismo. En aquello que nuestra masa asociativa considere, no nos vamos a callar.

¿Y teme la entrada de la ultraderecha en el Govern tras el 28-M?

Vamos a respetar lo que el ciudadano elija en las urnas. Una vez se forme gobierno, si es del PP y tuviera que pactar con Vox, habría que ver qué posicionamiento adoptan sus representantes en ese gobierno. No nos gustan las declaraciones que hablan de reproducir algo en la línea de Castilla y León. Ahí se han entablado unos enfrentamientos entre esa formación y la patronal autonómica que no nos agradan, porque la CEV tiene muy claro que hay que llegar a consensos y que con la confrontación realmente no avanzamos. Pero sea cual sea el gobierno que surja tras las elecciones, nos sentaremos a la mesa.

En clave CEV, ¿se abriría a apoyar una continuidad de Salva Navarro en un tercer mandato?

Los estatutos no lo permiten, pero en cualquier caso creo que es pronto. Llevamos un poco más de un año de legislatura. Nos quedan tres y lo importante es lo que hagamos y ya veremos el futuro.

Creo que es un tema que no es el momento de abrir. Tampoco sabemos ninguno de nosotros dónde estaremos tras ese tiempo, ni si Salvador Navarro querrá continuar o no o si yo quiero hacerlo o no. Lo importante es estar en el momento presente y trabajar al 100 % y no mirar a tres años vista.