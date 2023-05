El Estado se hace mayor... en tamaño

Es una simple constatación. No una toma de postura ideológica. Pero lo bien cierto es que a la par que grandes corporaciones como las firmas que rigen internet no cesan de ganar tamaño y poder, el Estado hace lo propio, en buena parte por delegación de los propios ciudadanos.

En este territorio tenemos ejemplos recientes. Uno de ellos es Fira València, que venía de una condición híbrida y ha acabado en manos de la Generalitat por culpa de una gestión incauta, por decirlo suavemente, y de una ampliación megalómana que la endeudó hasta las cejas. Los empresarios ya pueden tener claro que ahora, si cabe más que antes -y antes ya era mucho-, el control de la institución pertenece al ámbito público y estará sometido a los vaivenes electorales. En principio no es bueno ni malo, dependerá de la gestión. Se puede gestionar bien desde lo público y desde lo privado. También mal.

A finales de febrero fue el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) el que revirtió al sector público tras el final de la concesión. Otro tanto ha sucedido con los hospitales gestionados por empresas privadas a iniciativa de los gobiernos del PP, como sucedió también con las ITV. Tras Alzira en 2018, en 2021 le llegó el turno al de Torrevieja. A principios de 2024 lo hará el de Dénia. La Conselleria de Sanitat acaba de anunciar que procederá en breve con el de Manises.

Son algunos ejemplos de la expansión del sector público. Podrían mencionarse algunos efectos colaterales, como la nacionalización de las pérdidas del sector financiero, singularmente el Banco de Valencia, Bancaja y la CAM por lo que toca a este territorio, durante la crisis financiera de la década pasada. A la postre, de lo que se trató con la actuación del fondo público FROB y el rescate europeo fue salvaguardar los depósitos de los pequeños ahorradores a costa del contribuyente.

Es una constante de los últimos tiempos. El Estado se ha convertido en el paraguas para todo de la ciudadanía, hasta el punto de que los afectados por la estafa de Forum Filatélico pedían que la administración les devolviera el dinero con el argumento de que no había sido lo suficientemente vigilante.

En esta etapa de pandemia y de inflación estamos asistiendo también a una desenfrenada carrera del Estado por cubrir todas las carencias y de los ciudadanos y las empresas por reclamar su actuación. Ya no hay responsabilidad individual. Todo va a lo colectivo. Las peticiones de ayudas no proceden solo de los más necesitados, sino que los propios empresarios exigen subvenciones sin pausa, aunque es bien cierto que la inmensa mayoría de este colectivo está bien alejada de los grandes potentados de la economía, que no requieren del respaldo estatal.

En la últimas semanas y meses hemos visto a los gobiernos poniendo sobre la mesa ayudas para combatir el alza del precio de los alimentos, otras para el alquiler, para la gasolina, para el transporte, para la sequía, para la compra de viviendas... Otra cosa es que la letra pequeña permita universalizar ese respaldo. Los empresarios, que tantas veces reclaman la colaboración público-privada, es decir que puedan gestionar servicios del Estado, y que braman ante cualquier subida de impuestos, tampoco se han quedado cortos, por ejemplo pidiendo que se les eche una mano por la subida de los costes energéticos. Los agricultores, cuya actividad está considerablemente subvencionada, sobre todo a través de la PAC, no dejan pasar la ocasión de pedir dinero por la competencia exterior o por los efectos adversos de la climatología. Por otro lado, los Erte y los créditos ICO, no hay duda, fueron el salvavidas de innumerables empresas y empleos durante la pandemia. De nuevo, el Estado.

Omnipresencia

Llama la atención que esa omnipresencia del Estado, santo y seña de los regímenes comunistas, sea tan querida por la gran mayoría de esta sociedad capitalista. Es más, cuando un gran empresario quiere hacer cierta beneficencia con sus ganancias -como el principal propietario de Inditex, Amancio Ortega, con sus donaciones de tecnología para hospitales- recibe el oprobio en la vía pública, bien es cierto que por parte de la izquierda más levantisca.

La ciudadanía se queja si el Estado invade su privacidad, sobre todo en cuestión de seguridad, pero luego reclama que casi sea como Dios. Es lo que sucede en estos tiempos. Cada cual verá si es bueno o malo.