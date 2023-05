El pasado 28 de marzo se presentó el 'Bono Cesta de la Compra' con el que la Generalitat Valenciana espera beneficiar a más de medio millón de familias valencianas con los 48 millones de euros que se han destinado a esta medida, cuya finalidad es paliar la subida de la inflación en la cesta de la compra.

Qué es el 'Bono Cesta de la Compra' y dónde se puede gastar

El Bono Cesta de la Compra se trata de una tarjeta prepago de 90 euros que se podrá gastar para comprar alimentos tanto en cadenas de supermercados o hipermercados como en pequeños establecimientos de alimentación de la Comunitat Valenciana.

La ayuda es compatible con el cheque de 200 euros para alimentos del Gobierno, así como con el ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión.

Asimismo, está destinada a los residentes de la Comunitat Valenciana cuyos ingresos por unidad familiar no hayan superado los 21.000 euros anuales en la renta de 2021. No obstante, los pensionistas no podrán beneficiarse de esta ayuda.

Cómo solicitar el 'Bono Cesta de la Compra'

El día 20 de abril se abrió el plazo para poder solicitar el Bono Cesta de la Compra hasta el próximo 14 de julio de 2023. La Generalitat Valenciana ha habilitado una página web exclusivamente para poder realizar el trámite.

Para ello, será necesario solicitar una cita previa a través del portal mencionado anteriormente. El día expedido los solicitantes deberán entregar la solicitud y la documentación pertinente, y una vez se haya realizado la resolución administrativa recibirán un SMS o un correo electrónico en el que se explicitará si su solicitud ha sido aprobada o denegada.